Еще одна из подруг москвича с коронавирусом проходит комплексное обследование

Как ранее сообщал столичный Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, одна из подруг заболевшего коронавирусом, сопровождавшая его в поездке в Италии, находилась за границей. Связь с ней была установлена одновременно со всем остальным кругом контактов пациента, штаб располагал информацией о дате ее возвращения в Москву.

4 марта она прибыла в аэропорт Внуково, откуда на машине скорой помощи бригада врачей доставила ее в больницу. У пациентки взяты пробы для проведения комплексного лабораторного обследования. Девушка не имеет симптомов заболевания.

К настоящему моменту отрицательный результат первого анализа на коронавирус уже подтвержден у 92 пассажиров рейса, на котором заболевший прибыл в Москву, и у всех ранее госпитализированных друзей и родственников молодого человека.