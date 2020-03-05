"Химки" вышли в полуфинал Кубка России по футболу

В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".

В третьем четвертьфинале Кубка страны на стадионе "Арена Химки" встретились два представителя ФНЛ - "Химки" и "Торпедо". Хозяева зимой лишились главного тренера Андрея Талалаева, на смену которому пришел Сергей Юран. Также подмосковный клуб сменил и задачу на сезон. Из-за проблем с финансированием химчане не будут претендовать на выход в РПЛ.

В первом тайме хозяев вывел вперед Дмитрий Тихий. В начале второй половины встречи Александр Трошечкин во второй раз поразил ворота торпедовцев, но Иван Сергеев вернул интригу в матче. Впрочем, спустя всего минуту Дмитрий Барков восстановил разницу в счете. Голы Аршака Коряна и Артема Поляруса установили окончательный результат.

За выход в финал "Химки" поспорят с победителем матча между ярославским "Шинником" и "Уралом" из Екатеринбурга, который в среду был перенесен на 18 марта из-за отвратительного качества газона стадиона в Ярославле.

В другом полуфинале встретятся петербургский "Зенит" и московский "Спартак".