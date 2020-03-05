На выставке в Москве представят более 90 развивающих комплексов для детей

Более 90 игровых и развивающих комплексов для детей представит в столице выставка "Город: детали". Она пройдет на ВДНХ в Москве с 26 по 28 марта. Там можно найти мини-планетарий, батуты, святящиеся качели, музыкальные панели и многое другое.

Одна из секций - "Развивайся, играя" - будет предназначена специально для самых маленьких. Они смогут принять участие в увлекательных мастер-классах: например, научиться самим делать кормушку для птиц и даже построить целый город из огромного конструктора.

Вслед за взрослыми, ребята будут делать в своих проектах более комфортной Москву. Например, предложат свои решения для программы "Мой район". Напомню, в ее рамках в Москве уже установлено и оборудовано более 300 детских площадок. В частности, в Таганском парке открылась необычная зона, где дети могут изучать законы физики и ставить безопасные эксперименты. На Крымском Валу расположилась площадка "Салют" - самый большой игровой уличный комплекс в стране. А в районе Ростокино вместо привычных качелей и горок установлены музыкальные инструменты!

"Такие современные площадки могут объединять детей разных возрастов и при этом не мешать им заниматься разными активностями независимо друг от друга. Можно обустроить зоны для каждого возраста и одну общую, где могут играть все, например сухой фонтан, зону с музыкальными инструментами, тарзанки", - рассказала куратор секции "Развивайся, играя" блогер София Евстратова.

Подробная информация на официальном сайте.