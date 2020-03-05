В поселке Локте Брянской области начался суд над бывшим заместителем начальника Брасовского отдела полиции Денисом Тереховым, которого обвиняют в избиении 17-летнего Ивана Вахрушина.

По словам свидетелей, вечером пьяный майор начал куролесить со своим другом в кафе возле автостанции, потом перебрался к ресторану. Там стал громко кричать, чего-то требуя от посетителей и наседая на них. В конце концов его внимание привлекли подростки. Друг Ивана рассказал:

- Этот мужчина со своим другом сели за соседний столик. Мы их не касались, не трогали. Они - взрослые. С чего он стал приставать, непонятно.

Прицепившись к Ивану, Терехов потребовал отойти и "поговорить". Возле аптеки полицейский ударил парня - тот упал. Обезумевший майор поднял его за туловище и бросил на асфальт, потом сел сверху и нанес еще несколько тяжелых ударов. Видеозапись, сделанная несколькими минутами позже, доказывает, что Терехов бегал в безумном состоянии возле кафе и кричал, готовый накинуться на любого, кто попадался на его пути. По пути избил еще несколько человек.

Юноша так и не пришел в себя. Терехов свою вину не признает, его адвокаты пытаются ловить свидетелей на неточностях. А волнение друзей Вани ощущается и на суде. Они входят во взрослую жизнь уже с ощущением, что защиты нет и быть не может, если бес выглядывает даже из-под погон. В УМВД заверяют, что будут наказаны и начальники майора.