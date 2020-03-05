По первой программе реновации в Москве осталось снести 24 дома

В Москве по первой программе реновации осталось снести 24 дома.

Как напомнил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в первую программу сноса устаревших домов, которую в столице реализуют с конца 90-х годов прошлого века, попали 1722 дома. Из них в настоящее время не снесены еще 24. Тормознула программа из-за того, что не справились со своими обязательствами инвесторы, которые брались построить новые дома для жителей домов, идущих под снос. Городу пришлось заниматься этими домами самому и строить новые квартиры для москвичей за счет бюджета.

Таких домов было более 200. И вот сейчас остались последние 24. Как отметил Рафик Загрутдинов, 4 из них, расположенные в Северо-Восточном округе, снесет тоже город. Остальные 20 расположены в Западном округе. Там 12 домов - снос и расселени - так же берет на себя бюджет, а 8 все-таки обещают довести до конца инвесторы.