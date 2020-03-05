По росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж и Лос-Анджелес

Москва за год поднялась на семь позиций в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье.

По данным компании Knight Frank, за год элитная недвижимость подорожала в российской столице на 4,7% (в 2018 году - на 4,3%). Такой же показатель повышения цен в национальной валюте - в Дели. Эти два города разделили в рейтинге 16 место. По росту цен Москва обогнала Париж и Лос-Анджелес. Санкт-Петербург, где цены на элитное жилье выросли на 1%, остался на 61-й позиции.

По мнению директора департамента городской недвижимости компании Андрея Соловьева, уверенный рост цен на элитное жилье в Москве объясняется, в частности, уходом с рынка небольших строительных компаний, а также высокой покупательской активностью - "количество российских ультрахайнетов стабильно".

В топе рейтинга - Франкфурт (подорожание жилья с декабря 2018 по декабрь 2019 года на 10,3%), Лиссабон (9,6%), Тайбэй (8,9%), Сеул (7,6%) и Хьюстон (7,4%).

Лидерство Франкфурта, по словам директора по зарубежной недвижимости компании Марины Шалаевой, объясняется тем, что город считается одним из сильнейших финансовых центров Германии. В нем расположено множество крупных компаний, приезжают специалисты со всего мира, что влечет нехватку качественной недвижимости, спрос на нее во Франкфурте значительно превышает предложение.

Городом с самым дорогим в мире элитным жильем остается Монако - на миллион долларов здесь можно купить лишь 16,4 квадратного метра. За ним следуют Гонконг и Лондон. Москва, где на эту же сумму можно купить 76 "квадратов" элитного жилья, занимает 13 место среди двадцати ключевых городов мира. В 2018 году, когда в российской столице на миллион можно было приобрести 94 квадратных метра, она фигурировала в мировом рейтинге на 15 месте.