Под Липецком три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Липецкой области столкнулись LADA Largus и грузовик. В Результате ДТП три человека погибли и один госпитализирован с травмами, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о ДТП в Задонском районе поступила в 13:10.Авария произошла на 257 километре трассы Р-119 Орел-Тамбов около поворота на населенный пункт Рогожино. Столкнулись LADA Largus с липецкими номерами и грузовик ГАЗон. На снимках с места аварии видно, что от удара грузовик опрокинуло на бок на обочину.

По предварительным данным УМВД, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком. На данный момент известно о трех погибших в аварии и одном пострадавшем. Пострадавший с травмами госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП выясняются. Движение на данном участке трассы регулируется автоинспекторами. Для ликвидации последствий аварии привлекались 14 человек и шесть единиц техники, сообщили в МЧС.