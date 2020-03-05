Под Тверью ликвидирована крупная нарколаборатория

Тверские полицейские пресекли деятельность лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.

По информации УМВД по Тверской области, незаконное производство находилось в Калининском районе - в бытовках на участке, обнесенном высоким забором. Задержание подозреваемых происходило при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Гром".

- Задержаны два человека, оба - жители Твери. Один работал страховым агентом, второй - инженером, - рассказали в региональном УМВД.

Во время обыска в лаборатории обнаружены и изъяты 17,5 грамма мефедрона, больше семи килограммов прекурсоров, в также около 200 литров жидкости, предположительно содержащей прекурсоры наркотического средства. Готовая продукция здесь же расфасовывалась в полиэтиленовые пакеты для дальнейшего распространения через тайники на территории Московской области.

В полиции пояснили, что ликвидированное производство отличалось от выявлявшихся до этого более крупными объемами и дорогостоящим оборудованием. В отношении задержанных следственная часть СУ УМВД России по Тверской области возбудила уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.