Пропавшая под Костромой второклассница была похищена

Восьмилетнюю дочку полицейского, поиски которой в Костромской области продолжались со вчерашнего дня, нашли живой в доме у похитителя и передали врачам.

Сообщение о пропаже восьмилетней девочки поступило в полицию вечером 4 марта 2020 года. Как сообщили родители девочки, последний раз ее видели идущей домой по улице Дорожной в городе Нея Костромской области. Но до дома ребенок так и не дошел. По факту пропажи ребенка в СК возбудили дело об убийстве, а к поискам подключились сотрудники правоохранительных органов, добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местные жители.

Днем 5 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что "в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была найдена живой восьмилетняя дочка полицейского, пропавшая минувшим вечером в городе Нея Костромской области". Как уточнили в региональном СУ СКР, ребенка обнаружили во время обыска в доме у местного жителя 1983 года рождения.

- Следователи обнаружили девочку живой, она передана медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - пояснили в СК.

Сейчас в Нее работает следственно-оперативная группа СК России по Костромской области и оперативные сотрудники регионального управления МВД. Они выясняют обстоятельства похищения ребенка.