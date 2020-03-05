Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно пройти домашний карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как москвичи могут получить больничный, находясь на карантине. Он отметил, что в решении Роспотребнадзора сказано: постановление об обязательной изоляции на дому получают только граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. При необходимости московские врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту.

Отмечается, что в дополнение к этому порядку в Москве разработали меры профилактики для граждан, прибывающих из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две недели. Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей.

Если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом, сообщив, что вы недавно прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба НЕ посещать поликлинику и НЕ вызывать врача на дом.

В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом.