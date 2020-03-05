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05.03.2020 18:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Пробрались сквозь дерби

"Спартак" выбил ЦСКА из Кубка России
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
В Кубке России уже определилась одна полуфинальная пара. Ее составили питерский "Зенит", одолевший в гостях "Ахмат" - 2:1, и "Спартак", который на четвертьфинальной стадии турнира выбил своего самого принципиального соперника ЦСКА - 3:2.
Джордан Ларссон (внизу) забил победный гол в ворота ЦСКА. Фото: Михаил Синицын Джордан Ларссон (внизу) забил победный гол в ворота ЦСКА. Фото: Михаил Синицын
Джордан Ларссон (внизу) забил победный гол в ворота ЦСКА. Фото: Михаил Синицын

В другом полуфинале сыграют победитель матча "Химки" - "Торпедо", завершившегося накануне после подписания этого номера "РГ" в печать, и сильнейший в противостоянии ярославского "Шинника" и "Урала", встреча которых была перенесена из-за плохого состояния газона в Ярославле.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Жирков помог "Зениту" победить "Ахмат" в 1/4 финала Кубка России

После того как в Тушино прозвучал свисток, возвещающий об окончании дерби, спартаковцы еще долго не хотели покидать поле. Сначала "красно-белые" попраздновали своим внутрикомандным кругом, а потом отправились "заряжать" к фанатской трибуне, причем микрофон в руки взял французский легионер команды Самуэль Жиго. Эйфории, на какой-то момент захлестнувшей стадион, трудно было не поддаться. Только что "Спартак" выиграл в одном из самых ярких "дерби всея Руси" за последние годы, а еще продолжил борьбу за Кубок России, который с учетом внушительного отставания в Премьер-лиге от лидирующей группы пока что выглядит самым реальным шансом "красно-белых" попасть в еврокубки.

Тактические схемы, конечно, важны, но исход матча решился по большому счету в борьбе характеров. "Спартак" благодаря голам Зелимхана Бакаева и Эсекеля Понсе повел в счете 2:0, однако точные удары Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова еще до перерыва вернули ЦСКА в игру. В концовке и в дополнительное время "красно-белые", казалось, были на грани нервного срыва из-за неназначенного пенальти за возможную игру рукой и спорного удаления Понсе. Но победный гол хозяев швед Джордан Ларссон забил именно в меньшинстве. А психанул в итоге рулевой армейцев Виктор Ганчаренко, отказавшийся пожать руку Тедеско.

После матча наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко отказался пожимать руку Доменико Тедеско, но главный тренер "Спартака" не обиделся

- Не вижу в этом проблемы. После матча с такими эмоциями подобное случается, - с оттенком легкого превосходства вступился за коллегу немецкий наставник "Спартака".

На старте весенней части сезона у Тедеско есть все основания чувствовать себя героем. Хоть Доменико и говорит, что "дело не во мне", и благодарит своих футболистов, очевидно, что зимой ему удалось перезагрузить своих подопечных. Два выигранных дерби подряд (несколько дней назад было повержено "Динамо") говорят сами за себя.

Фото: Михаил Синицин/РГ
Спартаковец Ларссон назвал гол в ворота ЦСКА самым важным в карьере

- Не хочется бросаться громкими словами, но, конечно, приятно, когда обыгрываешь "Динамо", а затем ЦСКА, - прокомментировал успехи "красно-белых" Георгий Джикия, когда у него спросили про возрождение клуба. - Но впереди нас ждет еще одна сложная игра. Посмотрим, что будет дальше.

Напомним, в понедельник "Спартак" будет принимать "Краснодар". Помимо того что вывеска матча сама по себе любопытная, переоценить его турнирный смысл никак нельзя. Для "красно-белых" это еще один шанс подтянуться к лидерам, ну а краснодарцы в случае поражения могут потерять единоличное второе место. Главная трудность для "Спартака" заключается в том, что возможно придется обходиться без Бакаева, получившего в кубковом дерби сотрясение мозга. А Зелимхан - первейший креативщик в составе москвичей.

Еще в одном представительном матче сыграют "Ростов" и ЦСКА, третья и четвертая команды чемпионата. Ну а лидер Премьер-лиги "Зенит" примет на своем поле "Уфу".

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