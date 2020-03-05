Станции "розовой" ветки столичного метро закроют с 20 по 24 марта

Для подключения новых станций с 20 по 24 марта закроют четыре станции Некрасовской линии метро. Об этом сообщает ГУП "Московский метрополитен".

Движение поездов на "розовой" ветке - "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" - будет приостановлено с 20 марта с 21:00 до 24 марта из-за подключения шести новых станций. В обычном режиме подземка заработает во вторник, 24 марта, в 5:30.

Закрытие станций необходимо для подключения новых станций к сети метро. Специалисты проведут интеграцию и подключат все инженерные коммуникации, обеспечивающие запуск нового участка Некрасовской линии метро в ближайшее время. При движении поездов с пассажирами такие работы невозможно провести.

На время закрытия Некрасовской линии москвичей и гостей города будет перевозить бесплатный компенсационный маршрут КМ, который будет курсировать от станции "Некрасовка" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии. Для помощи пассажирам на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они подскажут жителям города нужный маршрут.