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05.03.2020 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тело пропавшего в Воронеже чиновника нашли в водохранилище

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Заместитель руководителя "Центра эффективности правительства Воронежской области" Геннадий Атрещенков найден мертвым.

Экс-заммэра Хабаровска нашли мертвым после двух недель поисков

Тело 56-летнего мужчины было обнаружено в прибрежной зоне водохранилища в поселке Рыбачий, рассказали в управлении СК по региону. Внешних признаков насильственной смерти нет. В связи с этим поиски замглавы казенного учреждения Геннадия Атрещенкова были прекращены. Поисково-спасательный отряд "Черноземье" закрыл соответствующую ориентировку.

О смерти Геннадия Митрофановича также сообщила его сестра на личной странице в соцсети. Чиновника похоронили на Коминтерновском кладбище 5 марта.

Атрещенков ушел из квартиры на Московском проспекте в Северном микрорайоне Воронежа 8 января 2020 года. По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК "Убийство". 3 марта в правоохранительные органы обратился нашедший тело житель Рыбачьего.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, а также другие необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Во взаимодействии с сотрудниками полиции продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел управления СК России по Воронежской области Андрей Шевелев.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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