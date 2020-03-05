Участники олимпиады "Ломоносов" по журналистике вышли в прямой эфир

В Москве завершилась олимпиада "Ломоносов" по журналистике, которую вместе с "Российской газетой" и "Радио России" организует факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Может ли публицистика "жить" в Instagram? За что "Паразиты" получили "Оскар"? Юрий Дудь - герой нашего времени? Необычные, а порой и провокационные вопросы школьникам в прямом эфире задавали преподаватели и корреспонденты.

Каждому финалисту достались два запечатанных конверта с билетами. На раздумья - всего пять секунд. А потом - импровизация. Полный экстрим? Вовсе нет: журналист должен уметь работать даже в таких условиях.

- Вы уже в суперфинале. Главное - "держать голос" в прямом эфире. Не бойтесь микрофона, сразу включайтесь в дискуссию, - напутствовала олимпиадников декан журфака МГУ профессор Елена Вартанова.

По ее словам, в радиотур вышли сильные ребята: они умеют вести диалог, быстро соображать, оригинально мыслить. До того, как попасть в финал, все написали эссе на стыке журналистики и литературы. Темы самые оригинальные: взять интервью у Марины Цветаевой или профессора Преображенского, сделать репортаж из кабинета Александра I.

- Телевидение уходит в прошлое, а в интернете работать гораздо перспективнее, - считает девятиклассница Александра Майданская. - Но здесь нужно понимать специфику онлайн-платформы, запросы аудитории. Плюс - работать очень быстро, буквально на скорости Twitter.

В этом году в радиотур вышла шестиклассница - Инга Иншакова из Москвы. Она не только блестяще написала эссе на стыке двух дисциплин, но и набрала 9 из 10 баллов за свое выступление. Ингу, а также других "младших" призеров олимпиады, журфак принимает без экзаменов в Школу юного журналиста. А все выпускники 11-х классов - участники финала - "автоматом" получают 100 баллов по дополнительному творческому вступительному испытанию. Правда, есть одно условие: нужно набрать не менее 75 баллов по профильному ЕГЭ. Но самая серьезная награда - возможность попасть по льготе на "бюджет" журфака МГУ.

Конкуренция за нее была очень серьезная: из почти 1500 ребят, написавших эссе в заочном туре, в эфир вышли всего 11 счастливчиков. Финалисты приехали из Казани, Саранска, Новокузнецка, Ижевска, Москвы и Московской области. По итогам беседы каждый участник получил оценку. В топе оказались двое одиннадцатиклассников - Софья Колонтаевская из Казани и Тимофей Лобанов из Москвы. Они "заработали" максимальные для этого года 98 баллов.

Кто получит суперприз? Это должен утвердить оргкомитет олимпиады "Ломоносов" под руководством ректора МГУ академика Виктора Садовничего. До 10 апреля на официальном сайте олимпиады будет опубликовано окончательное решение. Ну и на "закуску" будущих студентов ждет еще один приятный бонус - победители получают шанс попасть на практику в "Российскую газету".

Официально

Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносов:

- Отбор талантливых ребят - стратегическая задача Московского университета. А олимпиады - лучший способ для этого. И мы гордимся олимпиадой "Ломоносов": она проводится по многим предметам на площадках по всей России. В ней принимает участие почти 100 тысяч школьников. Сейчас прошел финал по профилю "журналистика". Он начинался как конкурс "Российской газеты", Радио России и журфака МГУ "Стань журналистом" еще в 2003 году и вошел в состав нашей олимпиады. Сейчас ее победители работают в студиях, в редакциях, сами преподают в МГУ. И главное, что из года в год в жюри олимпиады не только преподаватели, но и журналисты-практики.