Новости

Президент Беларуси вручил Матвиенко орден Франциска Скорины 18:43
Банк ДОМ.РФ получит право привлекать на депозиты бюджетные деньги 18:40
Топ-10 лучших кроссоверов в России, которые покупали в феврале 18:33
"Аэрофлот" отменил рейсы в Гонконг 18:31
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике 18:26
В Костроме возбудили дело о похищении дочери полицейского 18:22
В Калининграде полицейский ответит в суде за смерть задержанного 18:15
Число посетителей в Эрмитаже уменьшил коронавирус 18:06
Генсек ООН оценил инициативу Путина о саммите "пятерки" Совета Безопасности 17:59
Главным местом проведения "Тотального диктанта" станет Эрмитаж 17:52
ОПЕК снизил прогноз роста спроса на нефть более чем в два раза 17:50
Силуанов назвал отмирающие профессии в России 17:48
Юрий Лоза рассказал о пропаганде гомосексуализма в песнях 17:44
Откуда в Москве чаще всего эвакуируют авто 17:40
В Германии сотрудник местной администрации шпионил за собачниками 17:36
Госдума приняла закон о региональных омбудсменах 17:29
Кузнецова встретилась с мальчиком, который мечтает увидеть Акинфеева 17:23
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов 17:23
Парад Победы в Екатеринбурге откроет женский взвод 17:21
В Сочи у моря загорелась трава на площади 600 "квадратов" 17:03
Пикап рискнул переехать разлившийся ручей: что из этого вышло 17:03
Белорусские полярники первыми поздравили женщин с 8 Марта 17:00
Статую “Родина-мать зовет!” в Волгограде откроют в апреле 16:59
В Рязани при обрушении гаража пострадали три человека 16:58
Житель Петербурга оставил больше семи тысяч жалоб на городские вывески 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 18:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме возбудили дело о похищении дочери полицейского

Текст: Анна Скудаева
Дом подозреваемого в похищении ребенка в Нее Фото: СУ СКР по Костромской области Дом подозреваемого в похищении ребенка в Нее Фото: СУ СКР по Костромской области
Дом подозреваемого в похищении ребенка в Нее Фото: СУ СКР по Костромской области

Следствие в Костромской области возбудило дело в отношении мужчины, задержанного за похищение восьмилетней девочки.

Пропавшая под Костромой второклассница была похищена

Сотрудники правоохранительных органов в Костромской области задержали 36-летнего мужчину, в доме которого обнаружили пропавшую накануне восьмилетнюю девочку.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения второклассницы из города Неи возбудили после того, как в полицию обратились родители ребенка и заявили о дочери.

Как ранее сообщала "РГ", вечером 4 марта дочка полицейского в Нее пошла домой по улице Дорожной, но домой она так и не пришла. Поиски пропавшего ребенка продолжались всю ночь. Днем 5 марта девочку нашли живой в доме у 36-летнего местного жителя и передали врачам.

- Следователем произведено задержание 36-летнего мужчины. Следователи и криминалисты регионального СК проводят необходимые следственные действия с участием подозреваемого, - сообщили в СК.

Если вину подозреваемого в похищении докажут в суде, ему грозит до 12 лет заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Костромская область

Главное сегодня

В Госдуме оценили инициативу о новом порядке оплаты больничных
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов
В Кремле прокомментировали "минирование" самолетов
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию