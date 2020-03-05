В Костроме возбудили дело о похищении дочери полицейского

Дом подозреваемого в похищении ребенка в Нее Фото: СУ СКР по Костромской области

Следствие в Костромской области возбудило дело в отношении мужчины, задержанного за похищение восьмилетней девочки.

Сотрудники правоохранительных органов в Костромской области задержали 36-летнего мужчину, в доме которого обнаружили пропавшую накануне восьмилетнюю девочку.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения второклассницы из города Неи возбудили после того, как в полицию обратились родители ребенка и заявили о дочери.

Как ранее сообщала "РГ", вечером 4 марта дочка полицейского в Нее пошла домой по улице Дорожной, но домой она так и не пришла. Поиски пропавшего ребенка продолжались всю ночь. Днем 5 марта девочку нашли живой в доме у 36-летнего местного жителя и передали врачам.

- Следователем произведено задержание 36-летнего мужчины. Следователи и криминалисты регионального СК проводят необходимые следственные действия с участием подозреваемого, - сообщили в СК.

Если вину подозреваемого в похищении докажут в суде, ему грозит до 12 лет заключения.