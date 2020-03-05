В Москве отреставрируют и обновят театр им. Маяковского

Решение о реставрации театра им. Маяковского было принято градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) города, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Исторический облик театра на Большой Никитской улице будет сохранен, а вот внутренняя начинка сцены и зрительного зала претерпит изменения.

Одной из наиболее заметных работ в рамках реставрации станет возвращение утраченной ранее крыши с башенками и металлическими кружевами, благодаря которой строение вновь будет напоминать сказочный терем.

Сцену, на которой играла когда-то Сара Бернар, модернизируют, оснастят современным светозвуковым и технологическим оборудованием. В здании появятся репетиционные залы и помещения для хранения декораций и реквизита. К слову, в соседнем здании расположится малая сцена театра с залом на 130 мест и отдельным входом, а также буфет, фойе, репетиционные залы, артистические и складские помещения. Как отмечают специалисты, в историческом здании театра конструкции изношены более чем на 50 процентов, стены имеют сквозные вертикальные трещины.

На время ремонта труппа переедет на временную площадку и там продолжит ставить спектакли.

Напомним, что здание театра, расположенное на Большой Никитской улице, является объектом культурного наследия федерального значения "Усадьба Глебовых-Стрешневых, вторая половина XVIII века, 1884 год, архитектор Кольбе Ф.Н., Терской К.В.".