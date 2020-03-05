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05.03.2020 22:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свет плюс комфорт

"Синих кабинок" на улицах Москвы не останется
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 49(8103)
Пластиковые "синие кабинки" на улицах города во время массовых мероприятий остаются в прошлом. На портале "Активный гражданин" открылось голосование, в котором москвичи могут найти им замену.

Специалисты предлагают новую модульную конструкцию с водой, туалетной бумагой, антивандальным унитазом. Кабина отапливаемая. Предлагается выбрать один из 12 вариантов оформления фасада. Цвета - под черный мрамор, нержавейка, вариации серого пластика и другие. В лидерах "платина". За этот цвет проголосовали 27% респондентов, или 31,8 тысячи человек. Можно выбрать и такой ответ: "Оставьте синие кабинки! Они мне нравятся". 5% опрошенных, или 5,9 тысячи человек, его и выбрали. Всего в опросе приняли участие 117,5 тысячи человек, но голосование продолжается.

Фото: Istock
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Как рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, с 2012 года запрещено постоянное использование на улице "синих кабинок". Появляются они лишь во время крупных мероприятий. Поставить первые 30 новых модульных туалетов обещают к майским праздникам в самых людных местах. После праздников их уберут.

Эксперт в области сантехнической индустрии Владимир Приоров отметил комфорт новых устройств. Но обратил внимание и на проблемы, с которыми столкнутся власти при их установке. Модуль требует подключения к электросетям, впрочем, все остальное у него работает автономно.

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