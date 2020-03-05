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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чай и зеленый тирамису

Москвичкам на 8 Марта подарят фестиваль, а на его площадки приглашают доехать без турникетов
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 49(8103)
Море подарков ждет 8 Марта москвичек. Причем не только от родных и близких, но и от города. В столице впервые пройдет фестиваль "Вам, любимые", проезд в общественном транспорте станет бесплатным, а парки устроят концерты, флешмобы, мастер-классы и отменят плату за вход на катки. И все это - для прекрасной половины человечества.
Фото: istock
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Почувствовать наступление весны и самого красивого праздника в центре Москвы можно будет на 14 фестивальных площадках - причем работать они будут все выходные с 7 по 9 марта. На площади Революции, Манежной, Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке и других адресах можно будет купить подарки, попробовать сладости, а также поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.

Площадки будут работать с 10.00 до 22.00, а с 12.00 до 18.45 гостей пригласят на мастер-классы по флористике, созданию необычных подарков и приготовлению десертов - всего пройдет больше 400 занятий. Откроются на площадках и кулинарные школы. "Под руководством опытных поваров гости научатся готовить необычные десерты - такие, например, как "зеленый тирамису" с чаем матча или суфле из киви, а также выпечку, салаты и напитки", - рассказывают в оргкомитете фестиваля.

На Манежной и Пушкинской площадях распахнут свои двери "Студии красоты", но пригласят туда не женщин, а их детей. Они смогут сделать подарки для мам - например, ароматные саше и шипучие бомбочки для ванн или собственноручно украшенную косметичку, расческу и карманное зеркало.

Почувствовать наступление весны и самого красивого праздника в центре Москвы можно будет на 14 фестивальных площадках и в 18 парках

Праздничную программу приготовили и 18 парков. Для девушек и женщин 8 Марта будут бесплатно работать катки в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и парке "Красная Пресня". Причем в саду имени Баумана устроят дискотеку на льду - она начнется в 14 часов. А в Парке Горького на Пушкинской набережной пройдет спортивный марафон "Цветы любимым" - с 12 до 17 часов. Принять участие смогут пары любого возраста - на финише мужчинам вручат букеты, которые они смогут тут же подарить своим вторым половинкам.

Фото: Istock
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Женщин также ждет еще один подарок - проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья 8 Марта будет бесплатным. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что об этом они договорились с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым. "Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной", - напомнил градоначальник.

В течение 8 Марта женщины смогут без оплаты проехать на любом виде общественного транспорта, включая пригородные электрички, за исключением "Аэроэкспресса". Для бесплатного прохода в метро нужно будет подойти к украшенному турникету - он будет один в линейке, на весь день дверцы на нем оставят открытыми. В наземном транспорте просто не нужно будет прикладывать билет к валидатору, а на МЦД и пригородных электричках бесплатный билет можно взять в кассе и пройти с ним через турникет.

Кстати

Подробности о фестивале "Вам, любимые" можно посмотреть на сайте. Кроме того, праздничные анонсы на своих сайтах публикуют парки, культурные центры и другие учреждения.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование 8 Марта

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