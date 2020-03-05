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05.03.2020 21:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве введен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

Текст: Александр Мелешенко
В Москве ввели режим повышенной готовности для профилактики коронавируса - он распространяется на городские службы, включая амбулаторные и стационарные звенья здравоохранения, структуры городского хозяйства и транспорта. Указ об этом сегодня вечером подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Распоряжение накладывает ряд требований и на людей, посещавших страны, где зафиксированы случаи новой коронавирусной инфекции. В частности, они обязаны "сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09".

При появлении первых симптомов заболевания необходимо немедленно обращаться за медпомощью на дому, не посещая медучреждения самостоятельно, отмечается в документе. Кроме того, работодатели Москвы обязаны измерять температуру сотрудникам и отстранять от работы тех, у кого она повышена.

Напомним, тем, кто прибывает в Россию из Китая, Южной Кореи и Ирана в аэропортах вручают постановление об обязательной изоляции на дому - такое решение принял Роспотребнадзор. При необходимости московские врачи оформляют больничные прямо в аэропортах.

Но в столице разработали и дополнительные меры профилактики для тех, кто вернулся из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, рассказал вчера Сергей Собянин. "Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две недели, - написал он на своем сайте. - Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей".

Фото: EPA
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Порядок действий для находящихся в самоизоляции такой - если на протяжении двух недель после возвращения возникли симптомы заболевания или общее недомогание, то нужно вызвать врача на дом, сообщив при этом, что вы прибыли из страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Если же человек чувствует себя нормально, но хочет оформить больничный, то идти в поликлинику или вызывать врача не нужно - достаточно позвонить по телефону "горячей линии" департамента здравоохранения.

Звонки на нее стекаются в колл-центр, расположенный в городской поликлинике №5 в Даевом переулке - за мониторами там сидят более 30 операторов, оформить больничный они могут за считанные секунды удаленно от пациента с 08:00 до 21:00 ежедневно. Бумагу на дом потом привезет курьер.

Колл-центр начал свою работу 4 марта, а звонки операторам уже поступают постоянно - в этом убедился корреспондент "РГ". "В основном звонят люди, которые недавно прилетели из отпуска и услышали, что им необходимо оставаться дома две недели, - рассказала "РГ" оператор Юлия Пунягина. - Некоторым говорят об этом на работе и отправляют домой. Мы рассказываем, что больничный откроем прямо сейчас, а закрыть его нужно будет через две недели уже самостоятельно в поликлинике".

Иногда звонят люди, которые по возвращении из-за рубежа почувствовали себя плохо, им рекомендуют вызывать врача и следовать его инструкциям.

Фото: REUTERS
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В колл-центре могут оформить больничные сразу на всю семью по одной заявке - звонить по каждому человеку отдельно не нужно. Можно открыть лист нетрудоспособности и задним числом - например, если вы прилетели из отпуска неделю назад. Школьникам и студентам вместо больничных оформят справки, которые можно будет предъявить в учебных учреждениях.

При этом информацию о пересечении границы будут проверять с помощью Пограничной службы ФСБ, так что злоупотреблять больничными не стоит - если вы не были в странах с неблагоприятной эпидситуацией, то это быстро выяснится. Порядок оформления больничных листов для самоизоляции вводится временно, подчеркнул Сергей Собянин - он будет действовать до 1 апреля.

Напомним, пока в Москве выявлен один подтвержденный случай заболевания коронавирусом у молодого мужчины, вернувшегося рейсом из Италии. Он госпитализирован и изолирован, заболевание протекает в легкой форме. Первые пробы его родственников и друзей оказались отрицательными. Такой же результат показали первые пробы всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ.

Конкретно

Если вы вернулись из страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, чувствуете себя хорошо и хотите оформить больничный для самоизоляции - звоните по номеру колл-центра 8(495) 870-45-09.

Если у вас вопрос по диагностике и профилактике коронавируса в целом, набирайте номер "горячей линии" департамента здравоохранения Москвы 8(499) 251-83-00.

За всей официальной информацией о ситуации с коронавирусом в Москве можно следить в специальном разделе на портале столичной мэрии mos.ru.

Кроме того, в столице открыли "горячую линию" департамента образования. Туда можно обратиться в случае, если в школе или детсаду детям по утрам не измеряют температуру. Обращения принимают по номеру 8 (495) 366-66-80. Измерять температуру учащимся начали из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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