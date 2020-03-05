В Рязани при обрушении гаража пострадали три человека

В Рязани в гаражном кооперативе произошло обрушение гаража. Пострадали три человека, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о случившемся поступила в экстренную службу в 14.33. ЧП произошло в гаражном кооперативе на улице Куйбышевское шоссе. Один из гаражей разрушен полностью. Соседние с ним - получили повреждения.

Причина разрушения гаража пока неизвестна, на месте работают специалисты. Версию о взрыве газового баллона, которую называют местные СМИ, в пресс-службе не комментируют.

В результате обрушения постройки получили травмы трое мужчин. Все пострадавшие госпитализированы.

На место ЧП выезжали пять пожарных автомобилей и 17 специалистов противопожарной службы.