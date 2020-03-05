Загрутдинов: Протяженность дорог в Москве увеличится на 250 км

Столичный стройкомплекс не намерен снижать темпов строительства по всем направлениям развития города. "Напротив, в течение трех ближайших лет мы будем увеличивать объем работ на 10-15% в год", - рассказал сегодня журналистам новый руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на своей первой пресс-конференции.

Приоритетом для городских властей остается сооружение дорог. "За ближайшие три года их протяженность в городе увеличится на 250 километров, а также будет построено 98 тоннелей, мостов и эстакад, плюс 55 пешеходных переходов, - рассказал глава департамента. - Мы как строили по 100 километров трасс в год, так и будем продолжать - такую задачу ставит мэр Москвы Сергей Собянин". Среди первоочередных объектов - ввод хордового кольца, которое образуется из Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. "Замкнуть его мы постараемся в 2022 году, ну, в крайнем случае в 2023 году", - сказал Рафик Загрутдинов.

Напомню, проект хорд очень важный для столицы, так как он даст москвичам и гостям столицы возможность передвигаться, минуя центр, и тем самым разгрузит и без того перегруженные основные магистрали Москвы. Сооружение трех из этих четырех дорог идет по графику. Работы были заморожены лишь на Юго-Восточной хорде из-за встретившегося на ее пути могильника радиоактивных отходов. "Рекультивацию грунта в зоне строительства эстакады Юго-Восточной хорды планируется завершить в ближайшие три месяца и приступить к активным строительно-монтажным работам", - сообщил глава департамента. Параллельно начнется и рекультивация склона у реки около Московского завода полиметаллов. И хотя следы загрязнения там, по оценке столичных властей, незначительные, город взял ликвидацию их также на себя.

Продолжит развиваться и рельсовый транспорт. За эту трехлетку в подземке появится 79 километров новых линий и 31 станция. Ближайший пуск - второй очереди Некрасовской ветки с четырьмя станциями, намечен уже на март этого года. Всего до конца 2020 года планируется запустить 9 станций метро. Но самое важное внимание правительство Москвы уделяет сейчас строительству Большой кольцевой линии метро, которую планируется замкнуть также в 2022 году.

Железнодорожникам столица помогает развивать Московские центральные диаметры, первые два из которых заработали в прошлом году. Городские электрички, работающие в режиме метро, уже сделали более комфортабельными поездки в самой подземке, взяв на себя существенную часть пассажиропотока. Их роль в жизни города станет еще больше после запуска дополнительных 150 километров железнодорожных путей, намеченного на эти три года.

Не останавливается и строительство социалки. В частности, в рамках программы реновации, по словам Загрутдинова, планируется к 2022 году снести 300 пятиэтажек. Для расселения их жителей сейчас строится 2,1 млн кв м жилья, а 1,3 млн кв м - проектируется. Одновременно завершается и переселение москвичей по первой программе ликвидации "хрущоб". С конца 90-х годов прошлого века ею планировалось снести 1722 дома, сейчас из них осталось 24. Тормознула программа из-за того, что не справились со своими обязательствами инвесторы, которые брались построить новые дома для жителей домов, идущих под снос. Городу пришлось заниматься этими домами самому и строить новые квартиры для москвичей за счет бюджета.

Таких домов было более 200. Из последних 24 - 4 расположены в Северо-Восточном округе, их снесет тоже город. Остальные 20 расположены в Западном округе. Там 12 домов - снос и расселение - также берет на себя бюджет Москвы, а 8 все-таки обещают довести до конца инвесторы.

Невиданные масштабы приобрело в столице строительство в сфере здравоохранения: для него будет введено более 1 миллиона квадратных метров недвижимости. Все новые медицинские центры строятся с учетом лучшего зарубежного опыта, подчеркнул Рафик Загрутдинов. Среди них, по его словам, онкологический центр им. Логинова, корпуса больниц скорой помощи для Склифа и больницы имени Боткина, клиники в медицинском кластера "Сколково", а также 21 поликлиника в жилых районах столицы.