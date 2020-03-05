91 процент предприятий в провинции Хэйлунцзян возобновил работу

Управление промышленности и информатизации провинции Хэйлунцзян проинформировало, что 185 из 203 ведущих предприятий региона возобновили работу, приостановленную в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, процент восстановления производства достиг 91.

Как сообщили в провинциальном Управлении по делам транспорта, 800 человек уже вернулись на строительно-дорожные работы на объектах, входящих в список "Toп-100 крупнейших проектов" провинции. В числе прочих это реконструкция и расширение участка от границы между провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян до Дуннина по шоссе Дандун - Алтайиг, реконструкция и расширение автотрассы Пекин - Харбин, строительства путепровода в городе Цзямусы по шоссе Хэган - Далянь.

В настоящее время готовятся к возвращению работников, ремонту строительной техники и возобновлению деятельности на каменном заводе.

Планируется к 30 марта полностью возобновить работы в сфере промышленности и строительства.