В апреле на рассмотрение Министерства промышленности и торговли РФ должен быть представлен детальный план реализации Стратегии развития судостроения в России. Документ, принятый в октябре минувшего года, рассчитан на период до 2035-го. Прописанные в нем меры переориентируют спрос заказчиков на суда и морскую технику с зарубежных рынков на внутренний. В министерствах, ведомствах и научных учреждениях, в том числе региональных, кипит работа над предложениями и управленческими решениями по воплощению стратегии. Дальневосточные подробности - в материале "РГ".

На новый уровень

Первые шаги в возрождении этой отрасли в России уже сделаны: с 2012 по 2018 годы объем производства увеличился в 1,7 раза и составил более 620 миллиардов рублей. Запланированные масштабы обновления гражданского флота впечатляют еще больше: к 2035-му основные производственные фонды отрасли планируется загрузить на 80 процентов (в настоящее время этот показатель в среднем равен 40), долю отечественных составляющих в стоимости конечной продукции довести до 75 процентов.

Достижение этих целей необходимо, ведь развитие судостроения оказывает влияние на рыбодобывающую, транспортную, нефтегазовую сферы. Первые проработки плана действий обсуждали в конце минувшего года на комитете по экономической политике Совета Федерации с участием представителей едва ли не половины министерств и ведомств.

Сделать предстоит многое: нужно построить новые и модернизировать действующие судостроительные и судоремонтные производства, заняться импортозамещением судового комплектующего оборудования и устранить излишние сложности таможенного оформления продукции, которую в стране пока не производят, и дефицит кадров, провести ревизию нормативной базы.

В итоговом документе - множество поручений правительству и профильным ведомствам: речь идет о включении в разные госпрограммы тех элементов, которые касаются судостроения, а также о разработке льготных механизмов и необходимых изменений в законодательство.

Из-за высокой капиталоемкости строительства судов и продолжительной окупаемости вложенных средств развитие предприятий отрасли без господдержки невозможно

В частности, предложено ввести ряд налоговых послаблений, а также увеличить финансирование программы лизинга морских и речных гражданских судов до 2030 года. Обсуждается предоставление субсидий "предприятиям Дальнего Востока, районов Крайнего Севера и приравненных к ним в размере до 15 процентов предлагаемой цены контракта".

- Дело не только в климатических условиях и удаленности от "центра", но и в высокой конкуренции. Мы работаем вблизи азиатских стран с развитым судостроением и судоремонтом. За последние 10-12 лет в стране было принято много важных решений, появились - особенно в структуре Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) - верфи, загруженные заказами. Но очевидно, что около 90 процентов этих заказов - федеральные (флот для военных, пограничников, нефтяников). Предлагаемые льготы должны помочь предприятиям развиться до нужного уровня конкурентоспособности, - прокомментировал первый заместитель генерального директора Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота Евгений Новосельцев.

Дальневосточный кластер

В ТОР "Большой Камень" (Приморский край) создается судостроительный кластер, ядром которого является верфь "Звезда". Первая очередь уже действует: в феврале здесь начали резку металла для пятого танкера типа "Афрамакс" для "Роснефтефлота", а первый планируется спустить на воду весной. В портфеле "Звезды" 12 "зеленых" танкеров (их энергетические установки могут работать на СПГ).

В феврале на совете по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края был представлен проект строительства вблизи комплекса "Звезда" промпарка "Большой Камень": производственно-складские и офисные здания начнут сооружать в 2021 году.

- Мировой опыт показывает, что большое предприятие становится магнитом для малого и среднего бизнеса. Мы ожидаем появления рядом со "Звездой" производителей комплектующих и материалов, необходимых для отделки и оснащения судов, - подчеркнул зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков.

В проект сооружения судов под крабовые и рыбные квоты вовлечены компании Приморского и Хабаровского краев: из 35 заказанных по этой программе краболовов 16 сдадут Находкинский судоремонтный завод, "Восточная верфь" и Хабаровский судостроительный завод.

- Важно выполнить контракты в срок, воспользоваться преференциями свободного порта. Мы добиваемся смягчения требований при строительстве краболовов: есть ряд документов, определяющих, какое оборудование на судах устанавливать (требование ЕАЭС). Мы с коллегами из минпромторга провели большую работу, и я уверен: получится сделать так, чтобы эти нормативные акты на данные заказы не распространялись, - сообщил во время недавнего визита в Приморье глава минвостокразвития Александр Козлов.

Судостроители и судоремонтники Приморского края предложили создать отраслевое объединение, отстаивающее их интересы

Он подчеркнул, что благодаря серийному строительству себестоимость судов будет снижаться, заказчикам же предусмотрена компенсация 20 процентов цены судна (без учета НДС). Минсельхоз подготовил проект правил субсидирования компаний, построивших на верфях Дальнего Востока суда для крабового промысла под инвест­квоты. Субсидии будут предоставлять в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие ДФО".

- Верфи Калининграда и Санкт-Петербурга уже отладили поток, за счет чего у них снижена себестоимость производства. Но строят там, а рыбачат здесь: больше 60 процентов российской рыбы вылавливается в ДФО. Поэтому мы и предлагаем строить суда на Дальнем Востоке, поддержав верфи, - отметил Козлов.

В планах правительства также выделение бюджетных ассигнований для инвестиционных программ Амурского (Комсомольск-на-Амуре) и Хабаровского судостроительных заводов.

За бортом стратегии

Недавно стратегию развития судостроительной отрасли обсудили в Приморье представители отраслевых предприятий, регионального правительства, научных и образовательных организаций. Вектор развития эксперты обозначили как верный, но ряд пожеланий и замечаний тем не менее высказали.

По их мнению, до принятия плана действий минпромторгом надо разработать комплексную схему развития судостроения и судоремонта в Приморье, чтобы успеть вписаться в гос­программы.

Как отметил Евгений Новосельцев, пока непонятно, каким будет объем господдержки, как станут распределять заказы между верфями ОСК и теми, кто в нее не входит (а таких немало, в том числе в ДФО). Между тем из-за специфики отрасли - например, высокой капиталоемкости строительства судов и продолжительной окупаемости вложенных средств - развитие предприятий без господдержки невозможно.

Приморцы считают: нужно больше внимания уделить судоремонту. Ведь как только заказчик получает судно, появляется потребность в дальнейшем сервисе. По словам представителя "Восточной верфи", у предприятия есть контракт на техническое обслуживание построенных судов Тихоокеанского флота, и такого же "продолжения" оно ждет по краболовам.

Кроме того, приморские игроки отрасли выступили за создание краевого объединения судостроителей и судоремонтников, отстаивающего их интересы. Оно могло бы быть и инструментом кооперации, в том числе и с другими предприятиями Дальнего Востока. К слову, такие объединения давно есть в Ленинградской и Новгородской областях, в ряде других регионов. Более предметно свои проблемы инициативная группа рассчитывает обсудить на встрече с главой региона.