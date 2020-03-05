Экс-заммэра Хабаровска нашли мертвым после двух недель поисков

Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя поисково-спасательного отряда "Лига-спас".

По предварительной информации, 23 февраля мужчина был в гостях, потом ушел за своей машиной и пропал. Труп обнаружен на Большом Уссурийском острове под Хабаровском. Возбуждено уголовное дело.

"Тело найдено вчера, но нашли его не наши волонтеры. Информацию о гибели нам предоставили родственники", - отметил собеседник агентства.

Погибший в 2016 году был осужден за разрешение коммерсанту установить гаражи на земельном участке по улице Совхозной, а также вырубить там деревья. За превышение должностных полномочий суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Свою вину чиновник не признал.