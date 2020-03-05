Новости

Christian Louboutin: тот самый дерзкий красный для макияжа 13:58
В Сингапуре коронавирус обнаружили у прилетевшего из Турции пассажира 06:20
В Индонезии инфицированных коронавирусом изолируют на необитаемом острове 06:19
На Камчатке морпехи уничтожили "противника" при поддержке танков 05:37
В Бурятии сирот переселили из аварийного дома через суд 05:30
Сирийские военные обнаружили в провинции Алеппо оружейный склад боевиков 05:25
Вертолет национальной полиции разбился на Филиппинах 04:51
Елизавета II провела церемонию вручения наград в перчатках из-за COVID-19 04:20
Снегопад в Приморье привел к 160 ДТП за сутки 04:10
Власти Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса 04:01
В Амурске подростков унесло на оторвавшейся льдине 03:56
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области 03:53
Трамп назвал "позором" предвыборную кампанию Блумберга 03:29
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии 03:25
Из-за коронавируса Lufthansa выведет из эксплуатации 150 самолетов 02:50
ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Кунейтра 02:47
Госдеп США одобрил продажу Польше противотанковых комплексов Javelin 02:11
Трамп оценил результаты Байдена на праймериз в супервторник 02:07
Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая 01:44
В США конгрессмены одобрили выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с COVID-19 00:59
Первый случай заражения коронавирусом отмечен в Словении 00:53
В Польше подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом 00:38
Спартаковец Ларссон назвал гол в ворота ЦСКА самым важным в карьере 00:07
Виктор Гончаренко: У нас все делается, чтобы тренеры сидели на трибуне 04.03.2020
Минск: Посол России отметил важность укрепления региональных связей 04.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 05:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

От кордона до кордона

В нацпарках и заповедниках ищут баланс между защитой природы и экономическими интересами людей
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток) , Татьяна Дмитракова (Хабаровск) , Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 48(8102)
Законопроект о снятии ограничений на оборот земель (в том числе продажу, покупку, предоставление в частную собственность) в особо охраняемых природных территориях внесен в Госдуму. При этом, согласно документу, если хозяйственная деятельность людей в населенных пунктах, расположенных в заповедниках или нацпарках, негативно влияет на экокосистему, такие села могут быть закрыты с выплатой компенсации их жителям. Почему изменение правовых норм так актуально для Дальнего Востока, где насчитывается 1227 ООПТ, выясняли корреспонденты "РГ".
Одна из миссий нацпарка "Бикин" - поддержка культуры и традиционного образа жизни КМНС. Фото: Анна Бондаренко Одна из миссий нацпарка "Бикин" - поддержка культуры и традиционного образа жизни КМНС. Фото: Анна Бондаренко
Одна из миссий нацпарка "Бикин" - поддержка культуры и традиционного образа жизни КМНС. Фото: Анна Бондаренко

Необитаемый остров?

Если законопроект будет принят, он, возможно, повлияет на ситуацию, в которой оказались жители Алеутского района Камчатского края. Уже много месяцев они опасаются, что придется распрощаться с островом Беринга и навсегда покинуть родное село Никольское.

Изменения, уже внесенные в федеральный закон "Об особо охраняемых территориях", требуют преобразования четырех российских заповедников в национальные парки. Один из них - "Командорский" им. С.В. Маракова на том самом острове Беринга.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"Яндекс" создаст карту достопримечательностей Забайкалья

Особо охраняемая природная территория на Командорах появилась в 1993 году по постановлению Совета министров. Документ включил в ОППТ весь остров. В том же году минприроды России поручило своему Главному управлению заповедного дела вместе с администрацией Камчатской области уточнить границы заповедника. И Алеутский районный совет народных депутатов решил: заповедная - лишь южная часть острова Беринга. Причем текст министерского приказа не поменялся.

Четверть века правовая нестыковка никого не волновала. Однако теперь руководство заповедника, апеллируя к пресловутому приказу, полагает, что нацпарком должен стать остров целиком.

- Но на северной части расположены село Никольское, аэропорт и связывающая их дорога, территории родовых общин, рыбопромысловые участки Алеутского рыбокомбината, - перечисляет местная жительница, главред газеты "Алеутская звезда" Галина Жихорева. - Если этот участок сменит статус, мы даже отходы не сможем выбросить: в нацпарке мусорить нельзя, как, впрочем, и вести хозяйственную деятельность.

"В случае создания национального парка все вопросы социальной сферы и снабжения будет выполнять администрация федерального учреждения национального парка. Мы не уверены, что жизнь наша станет лучше, и очень обеспокоены тем, что нам придется покинуть остров, а большая часть населения, особенно алеуты, которым некуда выехать, будет вынуждена находиться в резервации", - написали руководителю рабочей группы при президенте РФ по вопросам установления границ ООПТ Владимиру Толстому и главе минприроды России Дмитрию Кобылкину жители Алеутского района.

Если заповедник "Командорский" поменяет статус на нацпарк, жители расположенного в нем села Никольское должны будут прекратить всякую хозяйственную деятельность

Дирекция заповедника тем временем пытается успокоить командорцев.

- Кроме ловли рыбы, осуществляемой здесь по лицензиям, появится возможность охоты на северного оленя. С преобразованием в национальный парк у нас будут все легитимные основания для ежегодного выделения лимитов, - обещает замдиректора "Командорского" Евгений Мамаев. - Все сегодняшние собственники земельных участков, в том числе муниципалитет, сохранят свои права.

Точка в этой истории не поставлена. Как рассказал коррес­понденту "РГ" председатель Думы Алеутского муниципального района Андрей Кузнецов, решить проблему сейчас пытаются на федеральном уровне, но без особого успеха.

Выручает бездорожье

Система ООПТ занимает 37,7 процента территории Якутии - самого крупного региона в стране. Если бы в республике были нормальные дороги, на охрану 120 миллионов гектаров тайги и тундры потребовались бы тысячи сотрудников, и то они вряд ли смогли бы работать эффективно. А вот в условиях бездорожья нескольких госинспекторов (иногда даже одного) хватает для того, чтобы следить за порядком на вверенном участке.

- Часть ООПТ расположена вблизи населенных пунктов, остальные доступны лишь сезонно, например, в зимнее время, а до некоторых можно добраться только летом по рекам, - отмечает начальник отдела туризма, рекреации и экопросвещения Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий РС(Я) Лариса Шелоховская.

За дирекцией закреплены 128 ООПТ республиканского значения. Это 57 миллионов гектаров. Их охраной занимаются всего 130 государственных инспекторов. Чтобы контролировать ситуацию, порой достаточно одного кордона в устье реки или на лесной дороге на въезде в заказник. Объехать его практически невозможно: других путей нет.

Фото: vk.com/sayanzapoved
В Саяно-Шушенском заповеднике поющий после еды орлан попал в фотоловушку

- Некоторые из госинспекторов постоянно живут на кордонах. Они проводят наблюдения за природными явлениями, участвуют в таких природоохранных проектах, как "Медвежий патруль", сопровождают научные экспедиции в труднодоступных ООПТ, - говорит Лариса Шелоховская.

Охраняемые территории в регионе делятся на зоны абсолютного покоя и традиционного природопользования, где местные жители могут косить сено, разводить оленей, охотиться и рыбачить. Однако достичь гармонии удается не всегда. К примеру, 90 процентов угодий у села Тюбятцы Намского улуса - это Белоозерский резерват. Сельские охотники испытывают проблемы с получением лицензий на добычу дичи.

Если судить по отчетам, браконьеры обитателям охраняемых территорий особо не досаждают. За 11 месяцев прошлого года госинспекторы провели на ООПТ республиканского значения 630 рейдов, выявили всего 244 нарушения.

Тигры под защитой

В конце прошлого года в Приморье был создан новый заказник для сохранения амурских тигров и дальневосточных леопардов. "Комиссарский" стал 11-й особо охраняемой природной территорией регионального значения. Помимо этого в крае четыре национальных парка - ООПТ федерального значения. Охранять есть кого: Приморский и Хабаровский края - основной ареал обитания амурского тигра. По экспертным оценкам, здесь их насчитывается до 600 особей, а еще десять лет назад было максимум 450. Живет в Приморье и еще более редкий дальневосточный леопард. Беречь надо также копытных - основной корм хищников.

По словам первого замминистра лесного и охотничьего хозяйства региона Дмитрия Панкратова, общая площадь региональных ООПТ - 480 тысяч гектаров, и на всю эту территорию - всего 26 инспекторов. Людей, конечно, не хватает, как не хватает и бюджетного финансирования, но помогают общественные природоохранные организации. Так, например, с помощью АНО "Амурский тигр" начиная с 2018 года рядом с заказниками и внутри них были построены десять кордонов. Теперь мобильные бригады инспекторов используют их как опорные пункты.

- Допустим, опергруппе нужно отработать определенный район, который находится в 300-400 километрах от места ее базирования. На один день не поедешь, поэтому инспекторам приходилось спать в машинах, есть всухомятку. Кто долго выдержит в таком режиме? Теперь инспекторы после рейдов приезжают отдыхать на базу, где есть жилой дом с печкой, баня, отапливаемый гараж, связь. В результате люди могут работать в тайге неделю, осматривая большие территории, - рассказывал "РГ" Дмитрий Панкратов.

В среднем в год ведомство составляет более двух тысяч протоколов по нарушениям в сфере охоты. От 35 до 50 из них направляется для возбуждения уголовных дел.

Панкратов подчеркивает, что сейчас перед профильным министерством поставлена задача совместить охрану природы с продвижением ООПТ как объектов экологического туризма. Именно так пытаются делать в национальном парке "Бикин". Это самая большая, молодая и необычная ООПТ федерального значения, расположенная в Приморье. В 2020 году в "Бикине" с помощью АНО "Амурский тигр" планируют построить новые кордоны, оборудовать площадки под палаточные туристические лагеря.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
В России могут разрешить продавать землю в заповедниках

- Еще одна миссия нацпарка, не менее значимая, чем экологическое просвещение и охрана природы, - поддержка культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, - говорит директор организации Алексей Кудрявцев. - Около 40 удэгейцев, живущих в бассейне реки Бикин, участвуют в управлении ООПТ через специально созданный совет, работают в нацпарке, в том числе государственными инспекторами и сотрудниками отдела охраны. Они патрулируют собственные "владения" - исторически сложившиеся родовые участки. Территория парка огромна - около 1,2 миллиона гектаров, и освоена она, в силу отдаленности и труднодоступности, далеко не полностью.

Алексей Кудрявцев сетует на недостаток кадров: не хватает не только инспекторов, но даже офисных работников.

- Так сложилось, что на территории нацпарка занимаются традиционной хозяйственной деятельностью коренные малочисленные народы - местное население. Поэтому, чем плодотворнее мы с ними будем работать, тем лучше. Получая работу, люди меньше занимаются пусть и разрешенной охотой, а больше - сбором научных данных, наблюдением, охраной, - рассказывает директор нацпарка.

Общество Природа Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Якутия ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Президент поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Новейшие огнеметные системы "Тосочка" примут участие в параде Победы
Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Швейцарии в Сочи
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье