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05.03.2020 05:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке морпехи уничтожили "противника" при поддержке танков

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На камчатском полигоне "Радыгино" подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота провели двустороннее тактические учение. Боевую стрельбу десантно-штурмовой роты поддержала рота танков Т-80БВ.

Фото: www.youtube.com
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- В ходе тактического учения отрабатывались действия подразделений по высадке воздушного десанта на побережье, подготовка плацдарма для наступления, а также ведение маневренных действий с боевой стрельбой, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он отметил, что особенностью тренировки стала отработка совместных действий десантно-штурмового и танкового подразделений. К учению привлекалось около 200 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе БТР-82А и танки Т-80БВ.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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