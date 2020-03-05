На Камчатке морпехи уничтожили "противника" при поддержке танков

На камчатском полигоне "Радыгино" подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота провели двустороннее тактические учение. Боевую стрельбу десантно-штурмовой роты поддержала рота танков Т-80БВ.

- В ходе тактического учения отрабатывались действия подразделений по высадке воздушного десанта на побережье, подготовка плацдарма для наступления, а также ведение маневренных действий с боевой стрельбой, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он отметил, что особенностью тренировки стала отработка совместных действий десантно-штурмового и танкового подразделений. К учению привлекалось около 200 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе БТР-82А и танки Т-80БВ.