За пять лет регионам Дальнего Востока на ремонт 39 путепроводов и 11 километров мостов, эстакад, виадуков из федерального бюджета направят более 34,8 миллиарда рублей. Средства перечислят в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

Самую большую сумму - 7,65 миллиарда - получит Приморье. По словам регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Виктора Свяченовского, состояние мостов на сети автотрасс края - острейшая проблема.

- Это угрожает не только жизни и здоровью участников дорожного движения, но и социально-экономическому развитию региона, - признает он.

История приморского "мостопада" началась в 2015 году с обрушения перехода через реку Кроуновка после проезда по нему тяжелой спасательной техники во время наводнения. В феврале 2016-го, не выдержав массы автомобиля-большегруза, упали пролеты сооружения над Новолитовкой. В октябре 2018-го таким же образом "сложился" мост через Осиновку, погибли люди. Были и другие инциденты.

Учитывая дефицит краевого бюджета, региональное профильное министерство еще в ноябре 2018 года обратилось в правительство РФ с просьбой о выделении финансирования. А в 2019-м по поручению Росавтодора оно же подготовило проект "Программы работ по восстановлению аварийных и предаварийных искусственных сооружений" с привлечением федеральных средств. В первую очередь ремонта требуют 130 мостов, стоимость работ оценивается в 30 миллиардов рублей. Всего же в крае нужно привести в порядок более 400 переходов из 1600. В 2018-2019 годах получены положительные заключения экспертизы на 13 сооружений, сейчас в стадии проектирования еще 29. Власти обещают строить по 10-15 мостов в год.

- Не учли только одного. Компаний, которые могут качественно выполнять такие объемы работ, в крае нет. Будем их подбирать. Усилим Примавтодор дополнительной техникой, чтобы его филиалы работали полноценно, - заверяет глава региона Олег Кожемяко.

В Бурятии из тысячи мостов свыше 100 признаны аварийными, а в ближайшее время таких может стать больше. На границе этой республики и Забайкалья находятся два сооружения - через реки Хилок и Витим. Первый - переправа из досок, второй, наведенный как временный для строителей БАМа, получил в Сети название самого опасного в мире. Некоторое время назад к сооружениям подступались было власти Забайкалья, но выяснилось, что мосты бесхозные, и, значит, их ремонт может привести чиновников под статью о нецелевом расходовании средств. В ноябре прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что районы республики возьмут сооружения в собственность. Оформление займет около полугода.

На Камчатке к ремонту по региональному проекту "Мосты и путепроводы" приступят в 2021 году. Всего в крае 166 мостов, и более 30 из них требуют приведения в порядок, рассказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

- В течение этого года мы проведем диагностику по каждому объекту и на основании экспертных заключений составим перечень работ. Затем подготовим проектную документацию и выполним паспортизацию всех объектов. Таким образом, с 2021 года Камчатка присоединится к реализации первого этапа проекта по ремонту мостовых сооружений длиной свыше 100 метров, а с 2022 по 2024 годы полуострову выделят средства на восстановление мостов протяженностью до 100 метров, - пообещал он.

Проблема есть даже в небольшой Еврейской автономной области: из 67 региональных мостов в неудовлетворительном состоянии более четверти. По словам врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, ремонт за счет собственных средств невозможен, при этом для некоторых районов такие путепроводы - единственный способ сообщения с другими территориями.

Прямая речь

Евгений Дитрих, министр транспорта РФ:

- Нередко мостовые сооружения являются жизненно важной частью не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры. Последствия их разрушения или просто ограничение движения по ним вызывают существенные потери в экономике и значительные неудобства для населения. Абсолютно недопустимы связанные с этим потери человеческих жизней. Для обеспечения комплексного решения задачи и применения современных методов проектного управления предложено формирование нового - пятого - федерального проекта "Мосты и путепроводы" в составе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".