На Сахалине откроется единственный в России фестиваль телевизионного кино

8 марта на самом большом острове страны в третий раз начнет свою работу фестиваль телевизионных художественных фильмов "Утро Родины".

Жители Сахалина полюбили этот уникальный форум, он традиционно собирает полные залы. Его ждут к нему готовятся самым серьезным образом.

Церемония открытия "Утра" пройдет в формате увлекательного кино, которое сняли специально для этого случая. В картине открытия снялись популярные актеры театра и кино Нонна Гришаева, Виктор Назаров, Андрей Кайков, а одной из героинь картины стала…Грета Тунберг.

В этом году в конкурсной программе будет представлено 11 отечественных телесериалов: "Дылда", "Жуки", "Учителя", "Содержанки", "Шторм", "Толя-робот", "Мёртвое озеро", "Мылодрама", "Мосгаз. "Новое дело майора Черкасова", "Формула Мести", "Эпидемия" и исторический детектив "Победители".

Профессиональное жюри отметит лучших в десяти номинациях.

Команду творческих судей возглавит режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. Призы сахалинского фестиваля выполнены в виде изящного лотоса. Они изготовлены по уникальной технологии, разработанной скульптором Владимиром Каневским, работы которого украшают многие музеи и частные коллекции мира.

Островитяне также увидят специальные проекты форума, среди которых концерты известных артистов. На сценах Южно-Сахалинска выступят Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Сергей Безруков, Андрей Мерзликин, Олег Митяев и скетч-шоу "Однажды в России".

Бессменным президентом самого восточного фестиваля страны является заслуженный артист России Сергей Жигунов.

Организаторами "Утра Родины" является министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство культуры РФ и правительство Сахалинской области.