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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тормозные колодки

Текст: Светлана Тремасова (председатель межрегиональной общественной организации "Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей")
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 48(8102)
Проблемы транспортной отрасли перекликаются с трудностями, с которыми сталкиваются и другие отрасли, особенно в части налогообложения, применения контрольно-кассовой техники и недостатка кадров.

Но в сфере транспорта, как ни в какой иной, остра такая проблема, как дублирование требований и наказаний. При рейдовых мероприятиях что Росавтодорнадзор, что ГИБДД привлекают к ответственности за одно и то же. Мы очень надеемся, что в рамках регуляторной гильотины в течение 2020 года ситуация исправится, но на сегодняшний момент транспортники страдают от двойного надзора и двойных штрафов, что не может не сказаться на экономике предприятий.

Фото: Vladimir Vinogradov/ iStock
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Еще одна проблема - это контроль со стороны ФНС. Применение онлайн-касс на транспорте сопряжено с выполнением расписания. Но налоговая служба - ни федеральная, ни региональная - не смогла дать нам ответ на простой вопрос: "Что делать водителю автобуса, если вдруг прерывается возможность выдачи билетов с помощью онлайн-кассы из-за ее поломки?". Останавливаться и высаживать пассажиров? Краевая налоговая служба, правда, прокомментировала: в законе написано, что вы должны прекратить перевозки до тех пор, пока не сможете рассчитывать пассажиров с помощью онлайн-касс. Но для общественного транспорта это значит высадку всех пассажиров на первой же остановке. При этом один закон требует вернуть деньги, уплаченные пассажиром, а другой - заплатить налог с этих средств, так как они проведены по кассе.

Предприятия-перевозчики сегодня освобождены от ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники - до 1 июля 2021 года, пока не будут приняты изменения в налоговое законодательство. Тем не менее краевая налоговая инспекция решила: не применять онлайн-кассу еще можно, но она в машине должна быть, вы ее купите, и пусть ККТ у вас на предприятии находится, а использовать начнете с 1 июля. И налоговики вышли на проверки. В результате - куча актов, протоколов, постановлений. И даже дела в суде. Для какой цели - непонятно. Видимо, для пополнения бюджета штрафами. Кстати, уже два суда предприниматели выиграли у налоговой службы.

Существует и такая серьезная проблема, как отсутствие прозрачных условий организации транспортного обслуживания. В соответствии с федеральным законом на всех уровнях власти должны быть приняты документы планирования по развитию регулярных перевозок. Таких документов в Хабаровском крае существует только два - в министерстве транспорта и в одном из муниципалитетов.

Власть не видит, какими должны быть пассажирские автоперевозки в ближайшие три-пять лет. Бизнес, соответственно, не видит возможности развиваться в таких условиях

В остальных случаях все документы планирования подменяются постановлениями об отмене или изменении маршрутов. То есть власть не видит, какими должны быть перевозки в ближайшие, допустим, пять лет. Бизнес, соответственно, не видит возможности развиваться. Если предприниматели не понимают, что будет через год-два-пять лет, они не станут вкладывать деньги в развитие производственной базы и приобретение транспортных средств.

Некоторые муниципалитеты поступают хитро: чтобы ничего не продумывать, не планировать, пишут - будет изменена маршрутная сеть по мере необходимости. "Мера необходимости" зависит от субъективного мнения и позиции отдельно взятого чиновника, и это для бизнеса огромный минус, связанный с отсутствием возможности планировать дальнейшее развитие.

За отменой маршрута в соответствии с федеральным законом грядет и прекращение права на перевозку по нему, независимо от того, что свидетельство автотранспортнику выдано на пять лет. В этих условиях бизнесу работать просто невозможно: предприниматель не может распланировать расходы на пять лет, приходится идти на непопулярные меры - увеличивать стоимость проезда, чтобы рассчитаться быстрее за приобретенные автобусы и не попасть в число банкротов после закрытия маршрутов.

Общая для всех, не только для транспортной отрасли, беда - это доступ к финансовым ресурсам. Мы видим, что правительство Хабаровского края прилагает все усилия, чтобы помочь людям начать свой бизнес и получить государственную поддержку.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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В силу того, что финансовые возможности бюджета ограничены, такая поддержка транспортниками не слишком востребована - на ту сумму, которую предлагает Фонд поддержки малого предпринимательства, можно купить половину автобуса. Лизинг доступен только при условии высокой доходности маршрута, на котором работает перевозчик. При низкой доходности не стоит рассчитывать на то, что транспорт на данном направлении будет обновляться. Кредитные линии в банке напрямую зависят от наличия залога, что также ограничивает возможность развития бизнеса.

Серьезным препятствием для развития транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, стало отсутствие газозаправочных станций (ГЗС). Очень много лет говорили и все никак не могли выяснить: наличие чего первично - транспорта на газомоторном топливе (ГМТ) или газозаправочных станций.

Сегодня ясно, что прав был бизнес: если нет заправок, мы не можем развивать транспорт на газе. Те предприятия, которые уже перевели свои машины на ГМТ, задыхаются от отсутствия возможности быстро в удобное время после окончания работы на линии заправить транспортное средство газом. Компании, которые взялись за строительство ГЗС, не получили лимитов от газоснабжающей организации. Вопрос с лимитами должен быть решен в ближайшее время. Напомню: 8 апреля автотранспортники, обязавшиеся по условиям конкурса на пассажирские перевозки переводить свой парк на газ, должны предоставить автобусы на ГМТ. Наступит этот день, перевозчики выставят свои недвижимые транспортные средства, и на всю страну мы прогремим, потому что не смогли обеспечить их газом.

Среди серьезных проблем транспортной отрасли назову еще незаконное предпринимательство, механизма борьбы с которым до сих пор не разработано. Мы все видим, что на междугородных трассах ездят "жучки", которые набирают людей в автобусы и везут, не заботясь об их безопасности.

Это основные проблемы, которые существуют в транспортной отрасли и препятствуют осуществлению бизнесом своей деятельности.

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