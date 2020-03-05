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05.03.2020 03:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Амурске подростков унесло на оторвавшейся льдине

Текст: Юлия Гарднер

В Амурске сотрудники МЧС спасли двух оказавшихся на льдине людей в заливе реки Амур. Сообщение о попавших в беду поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу района в среду вечером.

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Льдина оторвалась в районе Амурской ТЭЦ-1. Там из-за теплых стоков образовалась промоина. Парней унесло от берега примерно на 40 метров - в этом месте глыба села мель. Добраться до суши самостоятельно люди не могли.

Прибывшие на вызов сотрудники поисково-спасательного отряда Амурского муниципального района на резиновой лодке подобрались к застрявшим. Их сняли и доставили на берег.

"Выяснилось, что отправились в "плавание" юноши 2001 и 2005 годов рождения. Спасенные находились в удовлетворительном состоянии и не нуждались в помещении в лечебное учреждение", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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