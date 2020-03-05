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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Рабочей силе из КНР требуется замена
Текст: Ольга Журман (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 48(8102)
Распространение в мире коронавирусной инфекции отрицательно повлияло почти на все отрасли дальневосточной экономики. Кроме прочего, здесь сказался дефицит рабочей силы из КНР.

В Приморье китайцы работают в сельском хозяйстве и лесной промышленности. Они заняты и в строительстве, в том числе на заводе "Звезда", где сухой док сооружает China Communications Construction Company. Более двух тысяч ее специалистов в конце января уехали на родину встречать Новый год по восточному календарю и не вернулись: границы закрылись.

Фото: Dominic Lipinski/PA via AP
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С легкостью сломал коронавирус и планы по дальнейшему использованию китайских граждан на достройке двух пятизвездочных отелей во Владивостоке. На скандально известных "Хаяттах" пока работают несколько десятков человек, и купившая гостиницы компания "Парк-отель "Бурдугуз" собиралась пригласить еще 500 специалистов из соседней страны.

- Я думаю, что вы не получите эти квоты, пока мы не разберемся с коронавирусом, - не стал обнадеживать компанию вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Между тем специалисты Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) рассматривают возможность трудоустройства рабочих из других стран.

- Мы сейчас думаем над привлечением индийских специалистов, - сообщил генеральный директор АПИ Леонид Петухов.

Кстати, Приморский край уже предлагал индийцам принять участие в достройке оте­лей в 2017 году. Тогдашний врио губернатора Андрей Тарасенко встречался с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия в РФ Панкаджем Сараном. Это явно было предложение "на всякий случай" в ряду других - сотрудничать в области текстильной промышленности, открыть авиасообщение Владивосток - Дели… Поэтому та инициатива ни к чему не привела.

Предприниматели Амурской области также столкнулись с проблемой недостатка рабочей силы из Китая. Самостоятельно найти выход из ситуации они не могут. По словам заместителя министра экономического развития и внешних связей региона Екатерины Киреевой, областное правительство начало переговоры на эту тему с федеральным центром.

- Наш бизнес обозначил срок до середины марта. Это время - точка невозврата, когда надо будет принимать решения и по рабочей силе, и, может быть, по поддержке уязвимых категорий бизнеса, которые оказались в зоне риска, - сказала Киреева.

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit
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Пока закрытие границы с КНР не сказывается на стройках Забайкальского края. Обычно рабочий сезон начинается в апреле, и к этому времени подтягиваются специалисты из Китая, но опасения есть и здесь. Ведь неизвестно, насколько затянутся ограничительные меры.

В Еврейской автономной области половина задействованных в агропромышленном секторе - граждане КНР. По словам врио зампреда правительства региона Галины Соколовой, и тут власти рассматривают возможность их замещения. Правда, на вопрос "Кем?" ответа пока нет. Да и в дальнейшем найти его будет сложно. Объем собственной рабочей силы в ДФО слишком невелик, а достичь мощного притока из других российских регионов пока не удается.

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