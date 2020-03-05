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05.03.2020 09:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане мужчина ножом ранил двоих человек из-за громкой музыки

Текст: Артем Красиков

В Магадане в отношении местного жителя возбуждено два уголовных дела о причинении легкого и тяжкого вреда здоровью (статьи 111 и 115 УК РФ).

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Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, 61-летний подозреваемый во дворе жилого дома ранил ножом двух мужчин. Причиной конфликта стала громкая музыка в автомобиле, в которой находились потерпевшие.

"В ходе расследования предстоит досконально установить обстоятельства преступлений, тщательно проанализировать действия всех фигурантов дела", - отмечается в сообщении.

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