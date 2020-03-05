В Магадане мужчина ножом ранил двоих человек из-за громкой музыки

В Магадане в отношении местного жителя возбуждено два уголовных дела о причинении легкого и тяжкого вреда здоровью (статьи 111 и 115 УК РФ).

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, 61-летний подозреваемый во дворе жилого дома ранил ножом двух мужчин. Причиной конфликта стала громкая музыка в автомобиле, в которой находились потерпевшие.

"В ходе расследования предстоит досконально установить обстоятельства преступлений, тщательно проанализировать действия всех фигурантов дела", - отмечается в сообщении.