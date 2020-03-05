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05.03.2020 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане судебных приставов могу выселить за долги

Текст: Артем Красиков

В Магадане управление федеральной службы судебных приставов проиграли судебный процесс предприятию, у которого арендуют офисное помещение.

Фото: iStock
Сибирячка взыскала деньги с приставов за "потерянные" алименты

По решению областного арбитражного суда они должны выплатить более двух миллионов рублей или выселиться из здания, сообщается на сайте ведомства.

Судебным приставам за долги уже отключали электричество и трижды предупреждали о необходимости съехать из занимаемого ими здания, так как новый договор аренды заключен не был, а старый истек в конце 2018 года.

В итоге с управления ФСПП в пользу магаданского областного эксплуатационного центра взыскали 2,1 миллиона рублей. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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