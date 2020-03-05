В Магадане судебных приставов могу выселить за долги

В Магадане управление федеральной службы судебных приставов проиграли судебный процесс предприятию, у которого арендуют офисное помещение.

По решению областного арбитражного суда они должны выплатить более двух миллионов рублей или выселиться из здания, сообщается на сайте ведомства.

Судебным приставам за долги уже отключали электричество и трижды предупреждали о необходимости съехать из занимаемого ими здания, так как новый договор аренды заключен не был, а старый истек в конце 2018 года.

В итоге с управления ФСПП в пользу магаданского областного эксплуатационного центра взыскали 2,1 миллиона рублей. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.