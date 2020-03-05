В Приамурье начались проверки готовности к пожароопасному сезону

- В мае 2020 года география вероятного возникновения лесных пожаров увеличится в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, - отмечают в ведомстве.

Хотя Приамурье не вошло в число дальневосточных регионов, где прогнозируется повышенная горимость весной, в области развернута полномасштабная подготовка к пожароопасному периоду. Тем более что, по мнению губернатора Василия Орлова, прошедшая малоснежная зима и возможное быстрое потепление могут создать угрозу массовых возгораний.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области, со 2 марта начала работу межведомственная группа региональной диспетчерской службы, в ее состав вошли представители МЧС, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области и Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, а также специалисты администраций населенных пунктов.

- Основная цель работы группы - оценка готовности муниципальных образований к прохождению пожароопасного периода, - рассказал Сергей Чебыкин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области. - Специалисты обращают внимание на выполнение муниципальными образованиями плана подготовки к пожароопасному сезону, состав сил и средств, которые планируется применять при тушении природных пожаров и палов и защите населенных пунктов от огня, готовность добровольных пожарных формирований, состояние территорий поселений и источников противопожарного водоснабжения и другие аспекты.

Уже прошли проверки в Архаринском и Белогорском районах, городе Райчихинске. Межведомственная группа приступила к контрольным мероприятиям в Завитинске.

Глава региона в ходе рабочей поездки в Свободный побывал на тренировках спасателей Амурской авиабазы. Для предупреждения и тушения лесных пожаров планируется привлекать пять самолетов Ан-2, два самолета ТВС-2Ам и три вертолета Ми-8Т. Создан запас горюче-смазочных материалов для обслуживания воздушных судов: 195 тонн авиакеросина и 105 тонн авиабензина. В дальнейшем объем ГСМ будет увеличен. На эти цели выделено 64,3 миллиона рублей.

За счет внедрения новых для Приамурья систем мониторинга должно сократиться время обнаружения пожаров. В конце февраля диспетчеры Амурской авиабазы начали использовать систему спутникового мониторинга "НИЦ-Планета", а с конца марта стартует видеонаблюдение "Лесохранитель". Возможность наблюдать за лесным массивом обеспечат поворотные видеокамеры, которые установят на вышках сотовых операторов. Радиус обзора оборудования - до 35 километров. Камеры пока появятся в четырех точках: около сел Сергеевка и Новопетровка Благовещенского района, на 17-м километре Новотроицкого шоссе и недалеко от села Москвитино в Свободненском районе. При появлении огня приложение, установленное на камере, зафиксирует возгорание, определит его координаты и площадь и даже оповестит все заинтересованные службы.

Всего на противопожарные мероприятия Амурской области в этом году выделено 147,9 миллиона рублей из федерального бюджета: 67,9 миллионов для лесхозов и 79,9 - для авиабазы. Из областной казны на тушение природных пожаров направлено 3,9 миллиона рублей.

Средства расходуются на материальное обеспечение борьбы с пожарами. Например, в Бурейском, Шимановском, Магдагачинском и Тындинском лесхозах установят современные радиостанции для прием информации, передаваемой летчиком-наблюдателем во время авиамониторинга. Дальность сигнала этой техники достигает 120 километров. С появлением радиостанций в амурских лесхозах повысится оперативность обнаружения возгораний, а значит, силы для ликвидации очагов огня будут направляться быстрее. До недавнего времени данные принимали только рации авиаотделений Амурской авиабазы в Февральске, Архаре, Магдагачах, Новокиевском Увале, Свободном.

С 1 марта все 11 лесхозов Амурской области готовы к весеннему пожароопасному периоду. В них подготовлено более 300 единиц транспорта, предназначенного для тушения огня и проведения противопожарных мероприятий.

Во всех подразделениях противопожарной службы области проведена инвентаризация имущества и оборудования, а также техническое обслуживание автомобильной техники. Кроме этого, проверены средства связи групп оперативного реагирования, в наличии у которых 138 радиостанций и 46 спутниковых телефонов. Для работы в полевых условиях закупят экипировку и оборудование для личного состава - противоэнцефалитные костюмы, краги, сапоги с антипрокольной стелькой, палатки, спальные мешки, рейдовые рюкзаки, противоожоговые аптечки, ранцевые огнетушители, бензопилы и воздуходувки - на 20 миллионов рублей.

Для оперативного реагирования в составе противопожарной и поисково-спасательной служб области подготовлены 46 групп численностью 230 человек. До начала сезона пожарные будут отрабатывать тактику и технологию тушения огня с использованием всех имеющихся технических средств на практических занятиях и тренировках.

На территории пожарных частей проходят занятия на огневой полосе психологической подготовки. В них участвуют все формирования, которые тушат возгорания в лесу: пожарные, сотрудники лесхозов и добровольной пожарной охраны муниципалитетов.

В Амурской области создано 536 подразделений добровольной пожарной охраны в 505 населенных пунктах. Общая численность добровольцев - 2206 человек. Для предупреждения ЧС и оперативного реагирования на природные возгорания созданы 923 патрульные группы общей численностью 3581 человек. Кроме этого, в Приамурье организовано 44 межведомственные патрульные группы (100 человек) для патрулирования по 117 лесным маршрутам. Весной лесничества проконтролируют готовность 307 арендаторов лесных участков к прохождению пожароопасного периода.

- Подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду уделяется особое внимание, их готовность в настоящий момент составляет 85 процентов. В этом году значительно пополнился парк спецтехники, по нацпрограмме получено 28 единиц. Мы изучим необходимость приобретения дополнительной техники за счет областного бюджета, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Подготовку к пожароопасному сезону будем рассматривать еженедельно на заседании правительства области. В первую очередь станем заслушивать доклады глав проблемных территорий, ведь именно руководители районов отвечают за пожарную безопасность сел и поселков.