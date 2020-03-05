В Приамурье построят мост через Зею

В Амурской области объявили, что в этом году будут выделены деньги на строительство нового моста через реку Зея в районе Благовещенска.

"Достигнуто принципиальное согласие с Росавтодором России о выделении 1,7 миллиарда рублей на строительство Зейского моста. Если эти деньги поступят в мае-июне, то, конечно, будет выполнен существенный объем работ в 2020 году", - заявил заместитель губернатора региона Павел Матюхин.

Действующий мост был построен в первой половине восьмидесятых годов, путепровод давно устарел и на нем часто образуются автомобильные пробки.

Новый виадук соединит две части Благовещенска в районе железнодорожного вокзала. Он перекинется через стальные пути железной дороги.

Подобный мост региональные власти планируют построить недалеко от поселка Новобурейский. Переходы по уверению региональных властей появятся и в райцентрах Серышево и Завитинск, в городах Белогорск и Свободный.

Всего в этом году на ремонт дорог в Приамурье планируют потратить более миллиарда рублей. 250 миллионов из этой суммы получит Благовещенский район.