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05.03.2020 21:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Центр поддержки экспорта Самарской области вошел в десятку лучших в РФ

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Самарской области занял шестое место в рейтинге Российского экспортного центра. Это результат слаженной работы правительства Самарской области и ЦПЭ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2019 году 162 экспортера из числа малых и средних предприятий получили помощь центра при выходе на зарубежные рынки (в 2018 году - 153 предприятия), а 76 из них заключили новые экспортные контракты. Объем поддержанного экспорта составил 29 миллионов долларов (в 2018 году - 11 миллионов).

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Также в прошлом году в рамках реализации региональных составляющих национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с ЦПЭ провели десять международных бизнес-миссий и пять реверсных бизнес-миссий - приемов иностранных делегаций, состоящих из иностранных компаний, желающих и готовых приобрести продукцию российского производства. В бизнес-миссиях участвовало 14 зарубежных и 26 российских компаний. Среди государств-партнеров присутствовали представители Германии, Италии, Турции, Ирана, Казахстана, Беларуси, Узбекистана.

С целью развития экспортных поставок в прошлом году ЦПЭ организовало участие 38 малых и средних экспортеров из Самарского региона в восьми международных выставках. Среди них - такие крупные выставки как World Food, Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference, China international medical tourism (Beijing) fair (CMTF). А 13 малых и средних предприятий получили доступ к электронным торговым площадкам Alibaba, Epindou, Allbiz.

Фото: is
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Кроме того, как напомнил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, в прошлом году у регионального Центра поддержки экспорта появился новый инструмент помощи субъектам малого и среднего предпринимательства - экспортные акселераторы. Эти акселерационные программы подразумевают "доращивание" компаний до уровня выхода на зарубежные рынки либо используются для расширения географии экспортной деятельности или увеличения объемов продаж. В результате 27 экспортно ориентированных компаний Самарской области были зачислены на региональные программы экспортной акселерации.

- Необходимо популяризировать экспортную деятельность, показывать предпринимателям, что вывести их продукцию на зарубежные рынки реально, - уверен Дмитрий Богданов. - Тем более, что у нас есть положительный опыт даже небольших самарских компаний, которые, не побоявшись трудностей, уже не первый год успешно продают свою продукцию во многих странах.

Справка "РГ"

ЦПЭ - это структурное подразделение Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области", входит в региональную инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Деятельность ЦПЭ курируют министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Российский экспортный центр".

Специалисты ЦПЭ помогают составлять коммерческое предложение для целевого иностранного рынка, проводят экспертизу и сопровождение внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам таможенного оформления экспорта, помогают перевести на иностранный язык презентационные материалы. Кроме того, непосредственно с инвесторами в Самарском регионе в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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