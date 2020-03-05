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05.03.2020 17:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

К 2025 году средняя зарплата в Мордовии вырастет до 42 000 рублей

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
К 2025 году средняя заработная плата в Мордовии должна достичь 42 000 рублей. Для этого необходимо, чтобы темпы роста оплаты труда в регионе вдвое опережали среднероссийский показатель.
Владимир Волков подчеркнул, что рост зарплаты - самая важная задача, стоящая сегодня перед руководством региона. Фото: Николай Гагарин Владимир Волков подчеркнул, что рост зарплаты - самая важная задача, стоящая сегодня перед руководством региона. Фото: Николай Гагарин
Владимир Волков подчеркнул, что рост зарплаты - самая важная задача, стоящая сегодня перед руководством региона. Фото: Николай Гагарин

Такие цели обозначил глава РМ Владимир Волков в послании к депутатам Госсобрания республики.

- Рост заработной платы - самый важный вопрос для нас на сегодня, - констатировал лидер региона. - Мы фиксируем увеличение реальных доходов людей на 2,8 процента в прошлом году. Но мы понимаем, что этого явно недостаточно - люди слабо его чувствуют. У многих семей - кредиты на жилье, автомобиль, обучение детей и т.п. Поэтому рост доходов населения Мордовии должен быть минимум в два раза выше, чем в среднем по стране.

Фото: Николай Гагарин
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Обеспечить увеличение этого показателя предстоит за счет повышения производительности труда. Глава РМ привел в пример предприятия республики, где средняя зарплата по итогам 2019-го составила от 40 000 до 60 000 рублей. Произошло это благодаря использованию современного оборудования, внедрению новых технологий, рациональной организации труда и управления.

- Что мешает сделать это другим предприятиям, где зарплата за год практически не менялась? - задал собравшимся вопрос Владимир Волков.

Для того чтобы за пять лет добиться увеличения среднего заработка до 42 000 рублей, темпы роста должны быть вдвое больше, чем в 2019-м. Уже по итогам текущего года прибавка должна составить 2500 - 3000 рублей. Задача правительства республики - обеспечить такой же показатель в бюджетной сфере.

Справка "РГ"

По данным Мордовиястата, за январь-декабрь 2019 года заработная плата в республике составила 28547,9 рубля, увеличившись по сравнению с показателем предыдущего года на 5,5 процента. В строительной отрасли средняя зарплата достигла 38 020,7 рубля, на предприятиях обрабатывающей промышленности - 35573,71 рубля, в сельском хозяйстве - 34 667,8 рубля.

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