Жители многих регионов уже давно сами решают, на что потратить бюджетные деньги. Такую инициативу решено закрепить на законодательном уровне. И в четверг Госдума приступила к обсуждению закона о народном бюджете. Это когда на проект, придуманный и одобренный жителями города, поселка, деревни, дают деньги региональный и муниципальный бюджеты, добавляет бизнес и сами люди.

Какое здание в городе ремонтировать и когда, жители решают сами. Могут и денег добавить. Фото: Сергей Михеев

И тогда асфальтом покрывают пешеходные дорожки, ремонтируют школы, фонтаны, набережные и даже развивают сельскую кооперацию. Сейчас правила выделения казенных денег по принципу "народного бюджета" (или по-чиновничьи - инициативного бюджетирования) каждый регион устанавливает по-своему. Новый закон должен ввести единые требования. Корреспонденты "Российской газеты" разузнали, как это делается сегодня и что обязательно надо предусмотреть в этом законе.

Голосуем за фонтан

В Пензе народный бюджет работает уже более десяти лет. Именно тогда начало действовать положение о наказах депутатам. И каждый избирательный округ, а их в Пензе 25, стал получать из городского бюджета по два миллиона рублей в год на народные проекты.

Деньги можно потратить на благоустройство улиц или ремонт детсадов и школ. На что конкретно - решают сами жители. В одном округе все пустили на асфальтирование пешеходных дорожек и за пять лет решили эту проблему. Они появились там, где люди их уже протоптали - к остановкам, магазинам, школе, детсаду. Другие округа полностью заменили старые окна на пластиковые в детсадах и школах.

Как принимают решение? Сначала проводят сход, потом отправляют протокол своему депутату, а тот уже формирует "программу реальных дел". По благоустройству общественных пространств (это парки, скверы, площади, набережные, тротуары) проводят всеобщее голосование. В нем можно принять участие с 14 лет. Так была отремонтирована набережная реки Суры, центральная площадь имени Ленина. В этом году народный бюджет решили потратить на реконструкцию Фонтанной площади. На избирательные участки проголосовать за это пришли более 45 тысяч горожан.

Также у жителей есть возможность вложить личные деньги в благоустройство своих дворов. "Хотя такой задачи специально никто не ставит", - уточнил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

А в Якутии сначала это было одним из условий реализации проекта по республиканской программе - требовалось трехпроцентное личное софинансирование (это 30-45 тысяч рублей в год). Однако потом от него отказались.

Остановка в складчину

В Якутии действуют две программы народного бюджета. По республиканской - добавлять деньги на реализацию проектов обязаны не жители, а муниципальные бюджеты - по 5 процентов.

Получается "на брата" максимум 50-75 тысяч рублей, поскольку на один проект из республиканского бюджета выделяют не более миллиона рублей, а в Арктике - полтора миллиона.

Сейчас, правда, лимиты пересматривают в сторону увеличения. Но дело даже не в размере этой суммы. Без инициативного бюджетирования многие идеи вообще не были бы реализованы. Поскольку при формировании республиканского бюджета такую "мелочь", как благоустройство сельского скверика, депутаты не заметят даже под микроскопом. А в сельском бюджете денег на это, понятно, не хватает.

Время от времени появляются желающие попилить народный бюджет. Цена вопроса высокая. Однако финансовый контроль пока остается слабым местом

В одном селе может быть поддержан только один проект народного бюджета в год, в райцентрах - по три, в Якутске - до 10. Есть и другие ограничения. Нельзя просить деньги на коммерческие и культовые объекты, на нужды муниципальных администраций, общественных организаций и садоводческих товариществ, на проекты, ухудшающие экологию, либо создающие риск межэтнических конфликтов. На все остальное - пожалуйста!

Кроме республиканской программы инициативного бюджетирования, которая стартовала три года назад, есть еще муниципальная - в Якутске. Ей пять лет. Она отличается от региональной главным условием предоставления бюджетных средств: участие населения и спонсоров должно составлять не менее 20 процентов от общей стоимости народной инициативы. Это могут быть деньги, труд, материалы, оборудование или что-то другое. Заявки на участие в конкурсном отборе проектов могут подать жители города, а также общественные организации.

Ежегодно из городской казны на несколько десятков проектов выделяют около 30 миллионов рублей. В нынешнем году из-за сложностей с наполнением бюджета финансирование сокращено до 12 миллионов. На эти деньги в Якутске строят теплые автобусные остановки, прокладывают летние водопроводы на окраинах, облагораживают общественные пространства, оказывают помощь инвалидам и семьям, попавшим в трудную ситуацию.

В Башкирии работает еще больше моделей народного бюджета - их пять. И одна из них уникальна.

И дороги, и молоко

До сих пор мы рассказывали о проектах, которые так или иначе связаны с благоустройством городов и поселков. И так во всех регионах. А в Башкирии есть особая программа - экономическая.

Это "Доходогенерирующие проекты в сельском хозяйстве". Ее цель - развитие сельскохозяйственной кооперации. Сельчане предлагают проекты, на одобренные из республиканского бюджета дают гранты. Плюс средства инициативных групп. В основном это молочные хозяйства. Потому и проекты чаще всего связаны со сбором, хранением, перевозкой, очисткой и охлаждением молока для переработки.

Остальные четыре программы народного бюджета, как и везде, касаются ремонта школ и детсадов, клубов и домов культуры, дорог, водопроводов, благоустройства кладбищ, территорий, детских площадок. Для Программа поддержки местных инициатив проекты выбирают на общем собрании жителей. Максимально из республиканского бюджета на каждый из них дают по миллиону рублей.

Вот исполнится парню 14 лет - сможет голосовать за проекты народного бюджета. Тогда денег хватит и на площадку во дворе, и на клумбы.

К нему добавляют средства местные бюджеты. Для села или района - 5 процентов от суммы субсидии и не менее 15 процентов - для городов. То есть не более 50-150 тысяч рублей соответственно.

Население вносит не менее 10 процентов (100 тысяч рублей). Столько же - спонсоры, которыми могут стать предприниматели, частные лица или организации, кроме бюджетных.

Как собирают деньги у жителей? "Из самых активных и авторитетных людей выбирают инициативную группу из 5-10 человек. Она и собирает с односельчан требуемую сумму, - рассказала "РГ" руководитель Центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований Академии наук Башкирии Лия Насретдинова. - Затем вносит деньги на субсчет поселения или района. И как только на него поступят деньги от населения и спонсоров, республиканский бюджет выдает субсидию".

Когда вся сумма собрана, начинаются торги, затем реализация проекта. Инициативная группа совместно с администрацией муниципалитета принимает работу. Она же подводит и финансовые итоги. При экономии средств, что бывает нередко, оставшиеся от субсидии деньги возвращают в бюджет. Как использовать сэкономленные народные деньги, решают на собрании жителей.

Также в складчину работает программа по комплексному благоустройству придомовых территорий "Башкирские дворики". А в проекте "Наше село" республиканский бюджет уже не участвует. Используются только средства района, сельского поселения и жителей.

Но народный бюджет способен и на большее, например, создать в своем поселении новые рабочие места.

Хорошо развитое старое

В Архангельской области один из первых комитетов народного бюджета был создан в деревне Заозерье Мезенского района. Люди решили открыть у себя дом-интернат для престарелых, в котором могли бы поселиться одинокие старики из окрестных деревень.

Начали с нуля. И вытянули. Интернат стал "градообразующим" предприятием, в Заозерье потянулись новые жители.

Время от времени появляются желающие попилить народный бюджет. Цена вопроса высокая. Однако финансовый контроль пока остается слабым местом

Кроме того, в Архангельске работает проект "Бюджет твоих возможностей", который позволяет внедрять креативные идеи горожан по развитию столицы Поморья. Предложить свой проект может любой желающий. В прошлом году поступило более ста инициатив. Их обсудили на общественных советах в округах. А потом вынесли 20 лучших идей на общегородское онлайн-голосование, в котором приняли участие более 32 тысяч горожан. На реализацию четырех инициатив, набравших большинство голосов, муниципалитет выделил семь миллионов рублей. Все проекты-победители связаны с обустройством спортивных площадок, в том числе на окраинах города.

Обсудим

Деньги потратили. Забудьте?

Как выяснила "РГ", у каждого народного бюджета в регионах - свои нюансы, проверенные временем с учетом местных обстоятельств. Чем же новый федеральный закон может помочь этой работе?

Проблемы есть. Об одной из них "РГ" рассказали в Якутии (кстати, это волнует не только Якутию). Время от времени появляются желающие попилить народный бюджет. Цена вопроса высокая, поскольку проектов много. Сейчас городские власти Якутска пересматривают положение о "народном бюджете", чтобы усилить контроль и отчетность. Ведь общественные контролеры, как правило, не специалисты. А содержать спецов для народного бюджета - накладно. Ловкачей, конечно, ловили за руку, и не раз. Но это происходило тогда, когда деньги потрачены на другие цели.

Слово специалистам и экспертам, опрошенным "Российской газетой".

Евдокия Евсикова, первый заместитель председателя Якутской гордумы:

- В законе надо четко прописать все, что касается контроля за реализацией проектов народного бюджета и отчетности получателей денег.

Мы пытаемся найти нужные решения, но, к сожалению, не всегда удачно. Регионы и муниципалитеты могут и сами устанавливать, к примеру, правила отбора проектов и объемы финансирования. Но контроль должен осуществляться по правилам, введенным на федеральном уровне.

Владимир Климанов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС:

- Новый закон должен быть реальным форматом, вписывающимся в Бюджетный кодекс. Там большая часть рамочных требований уже прописана. Поэтому в этот кодекс должны быть внесены поправки, как и в закон об общих принципах организации местного самоуправления, чтобы дополнить их положениями о полномочиях и процедурах.

Если же говорить о том, чего в нем не должно быть, то это излишняя детализация, допустим, на какие направления расходовать средства. Скорее, надо прописать проекты, которые нельзя инициировать. То есть действовать по принципу не разрешительного, а запретительного характера. Например, тратить деньги на увеличение зарплат чиновникам или на какие-то учреждения.

Что касается государственного финансового контроля, то я не думаю, что тут нужно что-то вводить дополнительно. Вполне можно действовать в рамках существующих правил. Другое дело - необходимо будет закреплять в законодательстве новые формы контроля с учетом технологических новаций.

Но это не входит в задачу закона о народном бюджете.

Илья Ножечкин, председатель Ульяновской гордумы:

- На мой взгляд, нужно руководствоваться следующими принципами. Первый - открытость процесса отбора участников для вхождения в бюджетную комиссию.

Второе - открытое голосование за проект при заседании комиссии. Третье - четкое определение суммы, которая закреплена в бюджете. Четвертое - обязательность к исполнению, что является залогом успешной реализации проекта.