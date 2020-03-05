Корпорация МСП улучшила условия заемщикам Фонда развития промышленности

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) улучшила условия выдачи гарантий заемщикам Фонда развития промышленности (ФРП) Самарской области.

Теперь заемщики Фонда смогут сэкономить при использовании независимых гарантий Корпорации МСП в качестве обеспечения займа. Эти условия включены в дополнительное соглашение о сотрудничестве между ФРП и Корпорацией, которое полноправно можно назвать гарантией возврата государственных средств и обеспечением выгодных условий для малого и среднего бизнеса. Одной из основных задач сотрудничества Корпорации МСП с ФРП является повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса.

В рамках соглашения, подписание которого стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", Корпорация МСП специально для заемщиков ФРП доработала каталог независимых гарантий для предприятий малого и среднего бизнеса. В него вошли два продукта, адаптированные под особенности программ ФРП.

Так, заемщики Фонда могут получить гарантии Корпорации сроком до 88 месяцев под 0,75 процента годовых. Кроме того, флагманская программа Фонда "Проекты развития" предусматривает снижение процентной ставки с 5 до 3 процентов годовых в первые три года пользования займом при предоставлении банковской гарантии или гарантии МСП. Также средний и малый производственный бизнес может за счет гарантий Корпорации МСП снизить ставку на 2 процента, заплатив за гарантию 0,75 процента.

Напомним, ФРП Самарской области, созданный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, начал работу в начале 2020 года. Он предоставляет финансовую (льготные займы) и информационно-консультационную поддержку предприятиям и организациям в сфере промышленности. На помощь фонда также могут рассчитывать бизнес-структуры, реализующие научные, научно-технические и инновационные проекты, направленные на внедрение новых технологий, а также на импортозамещение в сфере промышленности и на ведение экспортной деятельности.

По программам Фонда в 2020 году в региональном бюджете предусмотрено 188 миллионов рублей, не считая федерального финансирования. Однако правительство Самарской области предполагает увеличить объемы оборотных средств для расширения инвестиционной поддержки предприятиям региона. По планам самарского областного правительства, в 2020-м году совокупный объем привлеченных средств в инвестиционные проекты Самарской области превысит миллиард рублей, а цель - выйти на объем привлеченных инвестиций не менее 5-6 миллиардов. Услуги и всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" в регионе оказывает Агентство по привлечению инвестиций.