Пермское УФАС проверит рекламу надгробий с Джоном Кеннеди

Пермские антимонопольщики начали проверку по факту рекламы фирмы по оказанию ритуальных услуг, разместивших на памятнике изображение Джона Кеннеди и Мэрилин Монро. Об этом сообщили в краевом УФАС.

Проверка началась после того, как в руки антимонопольщикам попали рекламные листовки фирмы. На них изображен надгробный памятник с нанесенной фотографией 35-го президента США и актрисы. Тут же указаны телефоны компании по ритуальным услугам и прочая информация. Листовки распространяются в Перми. Их наклеивают на остановках общественного транспорта и других местах скопления людей.

- Мы считаем, что в данной рекламе есть признаки нарушения "Закона о рекламе", в частности запретов на использование изображения умершего лица без согласия его родственников, - заявил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - Поэтому проверка по данному факту уже ведется.

Антимонопольщики предположили, что совместное изображение на надгробии людей, похожих на бывшего президента Америки и кинозвезду, не случайно: все говорит о преднамеренном подборе фотографии.

Если в ходе проверки факт нарушения подтвердится, УФАС возбудит дело о нарушении закона о рекламе.