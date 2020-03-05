В Мордовии выпуск оптоволокна увеличат до 10 млн километров в год

Проведенная модернизация позволила единственному в РФ заводу по промышленному выпуску оптоволокна в Саранске удвоить объем производства - до 4 миллионов километров в год. А после сдачи второй очереди завода этот показатель вырастет до 10 миллионов километров волокна ежегодно.

О планах по созданию в Саранске уникального для страны производства глава РМ рассказал в послании к депутатам Госсобрания РМ. Фото: Николай Гагарин

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков. В послании к депутатам Госсобрания РМ лидер региона рассказал о реализации планов по созданию в Саранске замкнутого цикла производства телекоммуникационного волокна. Уже сегодня предприятие способно удовлетворить более половины потребностей российского рынка. Однако пока заготовки для изготовления продукции - преформы - приходится ввозить из-за рубежа. Из-за этого себестоимость саранского оптоволокна пока остается высокой.

- По качеству наше оптическое волокно не уступает лучшим мировым образцам. В течение 2019 года вся продукция шла на экспорт, - пояснил Владимир Волков. - На сегодня ключевой инновационный проект для нас - строительство второй очереди завода по производству оптоволокна. Он предусматривает открытие собственного производства преформ и увеличение мощности до 10 миллионов километров оптоволокна в год.

Реализовать проект планируется вместе с партнерами из Японии. Объем инвестиций составит свыше 10 миллиардов рублей.

- "Технопарк-Мордовия" совместно с Научным центром волоконнной оптики РАН должен сделать все для полноценной работы инжинирингового центра волоконной оптики и быстрее локализовать в Мордовии всю цепочку производства оптических волокон и оптоэлектроники - от создания технологии производства высокочистых кварцевых материалов до изготовления приборов и систем на основе оптоволокна, - резюмировал глава РМ. - Также следует уделить особое внимание созданию центра оптоэлектронного приборостроения и развитию центра проектирования инноваций.

Кстати

Проекты по модернизации производства реализуются еще на 16 предприятиях Мордовии - не только в Саранске, но и в районах республики. Благодаря им в экономику будет инвестировано более 30 миллиардов рублей и создано свыше 3000 рабочих мест.