В Прикамье женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от расправы

В городе Верещагино суд признал виновным 21-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. Он избил ее, а потом схватил кухонный нож и начал угрожать убийством. Спасаясь от расправы, женщина разбила окно и выпрыгнула из него. В дальнейшем она обратилась за помощью в полицию.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на шесть месяцев. На это время ему запрещено менять место жительства и выезжать за пределы Верещагинского района.