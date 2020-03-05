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05.03.2020 13:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области отмечен прорыв в развитии конкурентных рынков

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В правительстве Самарской области прошло заседание Совета при губернаторе по содействию развитию конкуренции в регионе под председательством министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

По словам Дмитрия Богданова, регион совершил серьезный скачок в развитии конкуренции на товарных рынках в 2019 году.

Фото: iStock
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Благодаря запуску нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по итогам деятельности региональных и муниципальных органов власти в прошлом году удалось увеличить долю присутствия частного бизнеса на 15 из 38 товарных рынков при сохранении 100 процентов на 15 рынках. При этом сократилось количество хозяйствующих субъектов с долей участия Самарской области 50 процентов и более - с 33 до 31. Также увеличилась доля государственных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 29,9 процентов против 26,2 процентов в 2018 году.

- В 2019 году мы сформировали и утвердили перечень из 38 товарных рынков, принята региональная дорожная карта по содействию развитию конкуренции на 2019-2022 годы, в деятельность региональных органов исполнительной власти внедрена система внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства, - отметил Дмитрий Богданов.

Фото: mybiz63.ru
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По результатам независимой оценки состояния и развития конкуренции в регионе наблюдается увеличение доли предпринимателей, отмечающих высокую конкуренцию, люди ощущают рост уровня потребительской удовлетворенности характеристиками товаров и услуг. Все это свидетельствует о дальнейшем улучшении состояния конкурентной среды в регионе. В том числе это происходит благодаря активному включению власти в проблемы бизнеса. Так, в регионе всестороннюю помощь и услуги предпринимателям в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

По итогам заседания Совета был утвержден доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Самарской области в 2019 году с учетом внесения необходимых поправок до конца недели. 10 марта доклад будет отправлен в федеральное Министерство экономического развития и инвестиций.

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