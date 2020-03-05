В Самарской области завели дело после гибели рабочего в отделе полиции

В Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении сотрудников полиции города Чапаевска. Об этом в четверг сообщило СУ СК России по региону.

В конце января 2020 года в дежурной части отдела МВД Чапаевска начался ремонт. 24 января в обеденное время в спецпомещении для содержания задержанных лиц кирпичная перегородка обрушилась в процессе демонтажа и завалила ремонтников. В результате погиб 22-летний рабочий. Также получил травмы и был госпитализирован его напарник.

Следователи установили, что ремонт в отделе полиции шел исключительно по устной договоренности руководства с рабочими. В рамках расследования дела назначена строительно-техническая экспертиза.

Начальник ГУ МВД России по региону Александр Винников назначил по данному инциденту служебную проверку.