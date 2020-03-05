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05.03.2020 16:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области завели дело после гибели рабочего в отделе полиции

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении сотрудников полиции города Чапаевска. Об этом в четверг сообщило СУ СК России по региону.

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В конце января 2020 года в дежурной части отдела МВД Чапаевска начался ремонт. 24 января в обеденное время в спецпомещении для содержания задержанных лиц кирпичная перегородка обрушилась в процессе демонтажа и завалила ремонтников. В результате погиб 22-летний рабочий. Также получил травмы и был госпитализирован его напарник.

Следователи установили, что ремонт в отделе полиции шел исключительно по устной договоренности руководства с рабочими. В рамках расследования дела назначена строительно-техническая экспертиза.

Начальник ГУ МВД России по региону Александр Винников назначил по данному инциденту служебную проверку.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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