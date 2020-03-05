В Татарстане супругов признали виновными в убийстве приемного ребенка

Присяжные в Татарстане вынесли обвинительный вердикт супружеской паре, которая избивала четверых приемных детей. Один ребенок в результате скончался.

40-летний мужчина и 38-летняя женщина из Алексеевского района республики взяли под опеку четверых братьев и сестер в марте 2016 года. Самому младшему ребенку на тот момент было четыре года.

Как установили следователи, родители систематически избивали детей, доходило и до пыток. Поводом для агрессии служили даже малейшие провинности - взятые без спроса конфеты или невымытые руки.

Так, в июле 2018 года, узнав, что малыши без разрешения выпили сок, мужчина разрезал пустую коробку на четыре части и заставил детей съесть ее.

Несколькими днями позже женщина облила девятилетнюю девочку кипятком. У нее были зафиксированы ожоги 2-3 степени 20 процентов тела. Спустя пару недель мужчина до смерти избил эту девочку за то, что она испачкалась во время игры в песочнице. Малышка скончалась от закрытой травмы головы.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, на основании вердикта в ближайшее время обвиняемым суд вынесет приговор.