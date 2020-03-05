В этом году в Омской области продолжат реализацию проектов "Земский врач" и "Земский фельдшер", участники которых - медики, отправляющиеся работать в сельские районы, - получают от государства один миллион и пятьсот тысяч рублей подъемных соответственно. Вот только останутся ли они там, отработав положенный срок? И как сделать так, чтобы специалисты не уезжали?

Участник программы "Земский доктор" 27-летний педиатр Владимир Русалеев уже три года трудится в детском отделении районной больницы. Пока его все устраивает - и подъемные, и зарплата, и льготы, и условия труда.

- Здесь есть почти все, что нужно для лечения детей. Работа на приеме, в стационаре и "неотложке" дает отличную практику. В особо сложных ситуациях в помощи никогда не откажут опытные коллеги, в том числе городские и областные педиатры, - делится впечатлениями с корреспондентом "РГ" Владимир Русалеев. - Повышать уровень знаний стимулирует система непрерывного образования. В зоне доступа - онлайн-курсы самых продвинутых университетов, за которые платить не надо. По сути, ничто не мешает расти и набираться опыта.

Однако сказать однозначно, останется ли земский врач в селе, когда закончится обязательный срок отработки (пять лет), он не готов. Считает, что жизнь сама его направит в нужное русло. А вот руководителей районных клиник этот вопрос очень беспокоит.

- По программе к нам приехало одиннадцать человек. Толковые ребята, хорошо вписались в коллектив. Средняя зарплата - 57 тысяч рублей, у хирургов и гинекологов доходит до ста. Но уверенности, что они будут работать дальше, нет. Все, кто получил миллион, вложили его в городскую ипотеку. Там у них квартиры, а не здесь, - сообщил корреспонденту "РГ" главврач Горьковской ЦРБ Валерий Корсаков. - Между тем вопрос медицинских кадров в селе стоит крайне остро. Сейчас возраст восьмидесяти процентов наших сотрудников приближается к пенсионному. Государство помогает с ремонтом, обновляет парк скорой помощи. Недавно за четыре миллиона приобрели ФАП, еще на миллион установили оборудования. В этом году защитили заявки еще на четыре фельдшерско-акушерских пункта и четыре модульных лаборатории. Но кто будет там работать? Ведь сельским клиникам не хватает не только врачей, но и медперсонала.

По словам Валерия Корсакова, выпускники областного медицинского колледжа едут на Север, в сторону Ханты-Мансийска, где условия - не чета омским. Подъемные в размере 500 тысяч рублей дипломированную молодежь уже мало привлекают. Понимая проблему, государство расширило возрастные границы для участников программы. Если раньше это были только фельдшеры до пятидесяти лет, то теперь на подъемные при переезде в села или города с населением до пятидесяти тысяч человек могут рассчитывать специалисты и более старшего возраста. Но захотят ли они менять городскую прописку? Тем временем квалифицированный медперсонал районным клиникам нужен сейчас, и главврачи уже ищут собственные варианты выхода из кадрового тупика.

- Чтобы решить проблему, мы предложили региональной власти открывать мобильные филиалы колледжа в райцентрах. Чтобы образование могли получить именно те люди, которые живут здесь, - поясняет Валерий Корсаков. - В нашей больнице работают десятки женщин, которые не могут поехать учиться в город по семейным и финансовым причинам. Плюс безработная сельская молодежь. Мы готовы разместить преподавателей в районном общежитии. Есть помещения для занятий, условия для медицинской практики. С этим проектом мы стучимся во все двери, но достучаться не можем.

Между тем пятнадцать лет назад способ мобильного образования в Омской области уже опробовали, открыв филиал медколледжа в Называевске. И полностью заполнили кадровую нишу. Так что есть все основания повторить этот успешный опыт. Тем более что и сами селяне голосуют за него обеими руками.

- У меня три взрослые дочери, две мечтают стать медиками. Их обучение в городе мне не потянуть. Местный филиал колледжа был бы для нас спасением, - говорит сельский библиотекарь Наталья Николаенко. - А возможность стать участником программы - это еще и государственные деньги, которые можно вложить в дом. Жилье, интересная работа, стабильный доход. Если все это будет у сельской молодежи, зачем куда-то уезжать?

Справка РГ

По данным регионального минздрава, за семь лет реализации программы "Земский врач" государственную поддержку получили 499 жителей Омской области, за два года действия программы "Земский фельдшер" - 46 человек. По нацпроекту "Здравоохранение" в регионе до конца 2020 года планируется построить и оборудовать четырнадцать сельских ФАПов. В прошлом году их было вдвое больше. В клиники поступили шесть флюорографов и столько же мобильных диагностических комплексов, плюс передвижной маммограф. Кроме того, в минувшем году для районов приобрели шестнадцать автомобилей скорой помощи.