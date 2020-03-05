В Алтайском крае готовятся к предстоящему весеннему половодью. Нынешней зимой снега выпало в два - два с половиной раза больше обычного. По прогнозам метеорологов, он начнет активно таять в конце марта.

В регионе уже подготовили 223 эвакуационных пункта, которые могут принять до сорока тысяч человек. Создали запасы финансовых и технических ресурсов на сумму свыше одного миллиарда рублей. По словам зампреда правительства Алтайского края Игоря Степаненко, отслеживать паводковую ситуацию в круглосуточном режиме будут 50 постоянных и 16 мобильных гидрологических постов, авиация и системы космического мониторинга.

После масштабного наводнения 2014 года, в результате которого в регионе пострадало более 53 тысяч человек, а четверо погибло, в Алтайском крае взялись за постройку дамб. Из десяти запланированных построено три: в наукограде Бийске, возле села Быстрянка Красногорского района и села Чарышское Чарышского района. Еще одна капитально отремонтирована в Алтайском районе.

- Весной прошлого года даже недостроенная дамба у села Чарышское смогла удержать большую воду и тем самым доказала свою эффективность, - отметил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. - Нынешняя весна проверит на прочность два других введенных в строй гидросооружения.

Но утверждать, что такая защита точно убережет села от затопления, специалисты не берутся. Проблема в том, что стихия непредсказуема. В 2014 году наводнение в крае побило все рекорды, но в 2018 году вода пришла туда, где ее никогда не было, превысив в некоторых районах уровни подтопления 2014 года.

Поэтому в регионе готовятся к самому худшему. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев, побывавший в Алтайском крае на прошлой неделе, принял решение заблаговременно перебросить сюда дополнительные силы Сибирского спасательного центра, а также оперативную группу с беспилотниками для мониторинга паводковой ситуации. Кроме того, на Алтай направят мобильные наливные дамбы, которыми будут преграждать путь воде, угрожающей населенным пунктам. Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном управлении МЧС, наливные дамбы общей протяженностью три километра доставят 20 марта. А спасатели Сибирского центра и группа с беспилотниками должны прибыть к концу месяца.

До этого времени в каждом муниципалитете предстоит определить границы возможного подтопления, подготовить все для оперативного оповещения и эвакуации жителей. По словам начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова, пока не во всех муниципалитетах есть необходимое количество мест в пунктах временного размещения и достаточные резервы финансовых и технических средств для борьбы со стихией. До конца марта эти недочеты местные власти должны устранить.

Солтонский район обычно первым оказывается в зоне стихийного бедствия. Глава района Михаил Лудцев сообщил корреспонденту "РГ", что в этом году муниципалитет как никогда готовится к пропуску талых вод.

- Финансовые резервы на случай сложного паводка мы увеличили на сто тысяч рублей. Закупили оповещатели, чтобы предупреждать жителей об опасности, заключили контракты на создание продуктовых запасов. Сейчас готовимся к проведению взрывных работ. Практически каждый год приходится бомбить ледовые заторы на реке Бия, и, думаю, нынешний не станет исключением, - отметил он.

Прямая речь

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО:

- В республиках Алтай и Тыва, в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях запасы снега превышают нормы в два и более раза. Помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек, подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на равнинной и степной территориях южной части Сибири. В зону риска подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживает почти миллион человек. Возможно нарушение работы более 400 социальных и экономически значимых объектов. Основная задача органов власти - принять все возможные меры по снижению социальных и экономических рисков.