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05.03.2020 15:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Байкале появилась новая достопримечательность

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)
На байкальском острове Ольхон появилась новая достопримечательность. Это парк ледовых фигур, среди которых есть и логотип "Российской газеты".

Полюбоваться на эту красоту приходят не только местные жители, но и туристы. В эти весенние праздничные выходные здесь тоже будет многолюдно.

А те, кто приехал на остров несколькими дня раньше, мог понаблюдать, как из глыб прозрачного байкальского льда под резцами скульпторов проступает сказка - сверкающая на солнце чешуя дракона, украшения восточной принцессы, оперение орла… Это приводило в восхищение туристов выходного дня.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Санкт-Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур

Так проходил первый на Ольхоне международный фестиваль "Olkhon Ice Fest". Одной из скульптур стал логотип "Российской газеты", главного информационного спонсора фестиваля. Сотрудники газеты внимательно следили за развитием идеи фестиваля и за подготовкой к празднику.

Автором ледяного логотипа "РГ" стал арт-директор фестиваля Евгений Тимкович. Скульптура хоть и не участвовала в официальном конкурсе, но заняла достойное место среди внеконкурсных изваяний, наряду с бегущим конем, сделанным рукой всемирно известного художника и скульптора Даши Намдакова, восточного трона изо льда, ледяного лабиринта в виде восточного символа счастья.

"Лед - непростой материал, - рассказал Евгений Тимкович. - С одной стороны, он хрупкий, и работая с ним легко переусердствовать, расколоть заготовку. С другой, он очень прочный, позволяет работать "в горизонтали" - создавать тонкие вытянутые элементы, которые держатся на весу. И в отличие от обычных скульптур - из металла, глины, дерева - работая со льдом надо понимать не только формы, пропорции, знать основы композиции, но и учитывать преломление света: как солнце будет играть на деталях фигуры".

Байкальский лед в этом плане требовательный. Он прозрачный - редко где можно найти ледяные глыбы такой толщины, без пузырей или белесости. И если художник просчитается, скульптуру просто-напросто сложно будет рассмотреть. С логотипом "РГ" такого не случилось. "Смотри, газета, которую мы выписываем!", - узнавали нас проходившие мимо люди.

И пусть главный приз уехал в Монголию - строгое жюри отдало предпочтение работе монгольских мастеров "Восточная принцесса", - публика с одинаковым удовольствием фотографировалась со всеми скульптурами. "Мы не знали про фестиваль, когда покупали билеты на Байкал, но мы в восхищении. Когда попадаешь на такой праздник, понимаешь, насколько мир больше наших представлений о нем", - призналась француженка Сильвия.

Пока температура будет держаться ниже нуля, а значит еще, как минимум месяц, фигуры простоят на озере в сохранности, радуя новых туристов. А там, пора уже придумывать сюжет для нового фестиваля. И "Российская газета" не останется в стороне.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область РГ-Фото

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