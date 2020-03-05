Сибирячка взыскала деньги со службы судебных приставов

Как сообщила корреспонденту "РГ" адвокат Ольга Диулина, жительница Железногорска Ирина Рыбка совершенно случайно узнала, что бывший муж хоть и неаккуратно, но все-таки платит ей алименты. В 2019 году на одном из судебных заседаний "всплыли" платежные документы, подтверждающие перечисление судебным приставам 54 тысяч рублей. Однако Ирина Рыбка этих денег не получала.
- После этого мы тщательно проверили все поступления на счет Ирины, сравнив их с документами ответчика, - говорит Ольга Диулина. - Разница оказалась огромной: в 2013-2017 годах Ирина не получила 409 тысяч рублей выплаченных отцом ребенка алиментов. Средства поступали на депозит службы и передавались приставам наличными - это подтверждается квитанциями.
В прошлом году Ирина Рыбка подала в Центральный суд Новосибирска беспрецедентный иск - в качестве ответчиков по нему выступали десять приставов-исполнителей, четыре районных отдела плюс специальный алиментный отдел регионального УФССП, а также само управление и федеральная служба. Ирина потребовала вернуть ей 409 тысяч рублей, а также признать факт бездействия судебных приставов. В подтверждение были предъявлены расчеты и платежные документы - четыре тома. Однако районный суд истины в этих томах так и не нашел: "Истцом не представлено объективных и допустимых доказательств, подтверждающих, что указанные суммы не были учтены при расчете задолженности по алиментам, не перечислены в пользу истца", - сказано в решении. Следовательно, ни о каком бездействии приставов нет и речи.
Ирине Рыбке пришлось обращаться в апелляционную инстанцию. И Новосибирский областной суд обнаружил доказательства того, что деньги истице не перечислялись, хотя и поступали приставам. Правда, "нашлось" в суде только 103 тысячи из 409. С одной стороны, это уже победа Рыбки. А с другой - яркая иллюстрация того, какова реальная ситуация с взысканием алиментов. На счетах службы зависли колоссальные для семьи с ребенком суммы - но сама ФСПП это отрицает, районный суд тоже не признает, а областной вдруг "обнаруживает" только четверть долга. Никакой принципиальной разницы в квитанциях нет - но часть их суд принимает в качестве доказательств, а часть отвергает. Почему? Мотивировки в решении суда нет.
- Думаю, это связано с большим объемом документов и трудностью дела, - говорит адвокат. - Мы будем обжаловать решение областного суда в кассационном порядке.
Между тем
Хотя суд установил, что УФССП получила неосновательное обогащение за счет алиментов Ирины Рыбки, бездействия судебных приставов он в этом не усматривает. При этом все десять указанных в иске Ирины Рыбки сотрудников регионального УФССП уже давно бывшие - в службе текучка кадров.