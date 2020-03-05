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05.03.2020 06:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Потерянные" алименты

Сибирячка взыскала деньги со службы судебных приставов
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 48(8102)
Новосибирский областной суд взыскал 103 тысячи рублей с Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Платежи по алиментам, которые поступали в УФССП и растворялись где-то на депозитных счетах, cуд признал неосновательным обогащением службы. При этом никто из приставов, "забывавших" перечислять деньги получателю алиментов, не наказан.

Как сообщила корреспонденту "РГ" адвокат Ольга Диулина, жительница Железногорска Ирина Рыбка совершенно случайно узнала, что бывший муж хоть и неаккуратно, но все-таки платит ей алименты. В 2019 году на одном из судебных заседаний "всплыли" платежные документы, подтверждающие перечисление судебным приставам 54 тысяч рублей. Однако Ирина Рыбка этих денег не получала.

Фото: iStock
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- После этого мы тщательно проверили все поступления на счет Ирины, сравнив их с документами ответчика, - говорит Ольга Диулина. - Разница оказалась огромной: в 2013-2017 годах Ирина не получила 409 тысяч рублей выплаченных отцом ребенка алиментов. Средства поступали на депозит службы и передавались приставам наличными - это подтверждается квитанциями.

В прошлом году Ирина Рыбка подала в Центральный суд Новосибирска беспрецедентный иск - в качестве ответчиков по нему выступали десять приставов-исполнителей, четыре районных отдела плюс специальный алиментный отдел регионального УФССП, а также само управление и федеральная служба. Ирина потребовала вернуть ей 409 тысяч рублей, а также признать факт бездействия судебных приставов. В подтверждение были предъявлены расчеты и платежные документы - четыре тома. Однако районный суд истины в этих томах так и не нашел: "Истцом не представлено объективных и допустимых доказательств, подтверждающих, что указанные суммы не были учтены при расчете задолженности по алиментам, не перечислены в пользу истца", - сказано в решении. Следовательно, ни о каком бездействии приставов нет и речи.

Ирине Рыбке пришлось обращаться в апелляционную инстанцию. И Новосибирский областной суд обнаружил доказательства того, что деньги истице не перечислялись, хотя и поступали приставам. Правда, "нашлось" в суде только 103 тысячи из 409. С одной стороны, это уже победа Рыбки. А с другой - яркая иллюстрация того, какова реальная ситуация с взысканием алиментов. На счетах службы зависли колоссальные для семьи с ребенком суммы - но сама ФСПП это отрицает, районный суд тоже не признает, а областной вдруг "обнаруживает" только четверть долга. Никакой принципиальной разницы в квитанциях нет - но часть их суд принимает в качестве доказательств, а часть отвергает. Почему? Мотивировки в решении суда нет.

- Думаю, это связано с большим объемом документов и трудностью дела, - говорит адвокат. - Мы будем обжаловать решение областного суда в кассационном порядке.

Между тем

Хотя суд установил, что УФССП получила неосновательное обогащение за счет алиментов Ирины Рыбки, бездействия судебных приставов он в этом не усматривает. При этом все десять указанных в иске Ирины Рыбки сотрудников регионального УФССП уже давно бывшие - в службе текучка кадров.

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