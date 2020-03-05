Сегодняшние взяточники - это, как правило, энергичные, инициативные и образованные люди. Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля, эмоционально устойчивы и амбициозны. Поэтому выявить коррупционное преступление непросто, как и доказать факт его совершения. Борьба с коррупцией - это многогранная работа, и не только правоохранительных органов. Об этом в беседе с корреспондентом "РГ" рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских.

Сергей Александрович, подходит время обязательной подачи деклараций о доходах. Насколько дисциплинированы в этом отношении чиновники и парламентарии?

Сергей Цериградских: Действительно, по закону государственные и муниципальные служащие, депутаты обязаны предоставлять сведения о доходах, причем не только своих, но и супругов, и несовершеннолетних детей. Но требования эти довольно часто не выполняются, особенно в сельских поселениях. Если раньше депутаты подавали декларации в местные советы, то теперь должны отправлять главе региона. И некоторые из них принципиально отказывались предоставлять сведения о финансовом положении семьи, несмотря на то, что прокуроры на местах разъясняли порядок предоставления справок о доходах, говорили об ответственности за неисполнение данной обязанности. Из-за этого в 2018 году пришлось сложить полномочия 65 депутатам, в прошлом году - тридцати.

В нынешнем году вступили в силу поправки, согласно которым депутаты сельских поселений обязаны предоставлять сведения о доходах только в том случае, если в отчетный период они лично либо их супруги или несовершеннолетние дети совершили сделки на сумму, превышающую доход семьи за три предыдущих года. Тогда придется указать источник денежных поступлений - договор займа, ипотека, наследство. Если сделок не было, справки можно не представлять. Упрощенный порядок уменьшит нагрузку и снизит документооборот в данной сфере.

Но ведь ослабление бюрократической нагрузки не связано со снижением уровня коррупции. Взяток-то меньше не стало.

Сергей Цериградских: В прошлом году в Омской области выявлено 409 преступлений коррупционной направленности, что на двенадцать процентов меньше, чем в 2018-м. Но при этом число выявленных фактов взяточничества, действительно, растет. По данному показателю область занимает пятнадцатое место в стране. Это не говорит о том, что у нас больше, чем в других регионах, дают взяток. Скорее, это результат работы правоохранительных органов по борьбе с данным видом преступлений. А работать непросто, поскольку взятки носят латентный характер. Выгода у взяткополучателя и взяткодателя обоюдная, поэтому обе стороны заинтересованы скрыть преступление.

Раньше деньги передавали в конвертах, а теперь им на смену пришли электронные кошельки?

Сергей Цериградских: Технический прогресс, интернет и безналичные формы расчета позволяют коррупционерам скрывать следы преступной деятельности. Однако правоохранители также используют новые технологии. Те же системы видеофиксации - с их помощью, например, можно подтвердить факт предложения взятки сотрудникам ГИБДД.

Тем не менее от денег отказываются не все. Какие резонансные преступления в последнее время раскрыты либо расследуются?

Сергей Цериградских: За получение крупной взятки на скамье подсудимых оказался экс-глава регионального УФССП. Рискует быть привлеченным к уголовной ответственности руководитель одного из омских транспортных предприятий, который вымогал часть премии у подчиненных. Завхоз медсанчасти обвиняется в том, что брал деньги у осужденных, приговоренных к обязательным исправительным работам, за формальное заполнение табеля. Предстанут перед судом двое полицейских, за полтора миллиона рублей пообещавших не привлекать к ответственности за сомнительные операции риелтора. Сейчас расследуется дело в отношении главы муниципального района, который манипулировал в сфере госзакупок. Этот список можно продолжить.

В вузах брать стали меньше?

Сергей Цериградских: Недавно возбуждено несколько уголовных дел в отношении заведующего кафедрой Омского медицинского университета. Есть и другие примеры. Поэтому делать такие выводы рано.

Любой человек, облеченный властью, может попасть в поле зрения прокуратуры?

Сергей Цериградских: Конечно. У нас разработан алгоритм проверок сведений о признаках коррупционных преступлений. К примеру, приобретения, не указанные в декларации, можно проверить в Росреестре, ГИБДД, где имущество ставят на учет. Когда госслужащий не способен объяснить законность происхождения средств для дорогой покупки, прокурор имеет право через суд обратить приобретенное имущество в доход государства.